Mettauertal Pascal Kläusler wird neuer Vizepräsident von Mettauertal Der neue Vizepräsident von Mettauertal heisst Pascal Kläusler. Er wurde am Sonntag klar gewählt. Der vakante Sitz im Gemeinderat konnte noch nicht besetzt werden; keine der beiden Kandidatinnen erreichte das absolute Mehr. Thomas Wehrli 25.09.2022, 12.33 Uhr

Der damalige Gemeindepräsident von Mettauertal, Peter Weber, begrüsst 2019 Pascal Kläusler als Gemeinderat. Peter Schütz

Die Wahl war unbestritten: Pascal Kläusler wird neuer Vizepräsident von Mettauertal. Im ersten Wahlgang erreichte er am Sonntag 514 der 590 Stimmen. Das absolute Mehr von 278 Stimmen übertraf er somit bei weitem. Kläusler tritt sein Amt als Vizepräsident am 1. Januar 2023 an. Er löst Vreny Schmid ab, die aus privaten Gründen ihren Rücktritt per 31. Dezember 2022 eingereicht hat.