Die Wirte aus dem Mettauertal wollen Corona hinter sich lassen

Mettauertal «Im Sommer wird es bombig laufen»: Die regionalen Beizer sehen mit Optimismus in die nahe Zukunft Die Gastroszene des Mettauertals ist vielschichtig – teils kennen regionale Wirte eine Vor-Corona-Zeit gar nicht, teils wirten sie bereits deutlich länger und können die Phasen vor und mit der Pandemie gut trennen. Eines haben sie gemeinsam: Alle schauen sie jetzt wieder nach vorne, auf eine baldige zertifikatsfreie Zeit und den sich ankündigenden Frühling. Hans Christof Wagner 09.02.2022, 05.00 Uhr

Svenja Häfeli hat sich mit dem Café Nova selbstständig gemacht. hcw (30. Juli 2020)

Café Nova heisst der Gastrobetrieb in der Ortsmitte von Mettau. «Nova» heisst auf Portugiesisch neu. So ganz neu ist das Café inzwischen nicht mehr: Am 1. Juli 2020 hat es Betreiberin Svenja Häfeli in den Räumen der früheren Post an der Hauptstrasse eröffnet – damals 22-jährig, aus dem Ortsteil Oberhofen stammend und mit Erfahrung in einem regionalen Bäckereiunternehmen als Rüstzeug.