Der neue Wirt der Etzger Sonne zieht zum Ende des Jahres Bilanz

Mettauertal «Auch wenn die Gastronomie aktuell so unsicher ist wie der Kurs der türkischen Lira» – der neue «Sonne»-Wirt zieht zum Jahresende eine positive Bilanz Der Etzger Landgasthof Sonne blieb rund ein Jahr lang geschlossen. Bis Cihan Temiz den Gasthof am Sonnenkreisel im August wiedereröffnete. Damit ging der Wirt ein Risiko ein. Nun bilanziert er zum Ende des Jahres. 28.12.2021

Cihan Temiz, 47, ist der neue Wirt im Landgasthof Sonne in Etzgen. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Die Gastronomie ist besonders stark von der Coronakrise betroffen. Das hinderte den Wirten Cihan Temiz nicht daran, im August das Etzger Restaurant Sonne wiederzueröffnen. Heute sagt Temiz: «Ich konnte nicht anders.»

Das Wirten ist seine Berufung

Cihan Temiz hat schon mehrere Gastronomiebetriebe geführt. Zuletzt das Restaurant Krone in Sissach. Als die «Krone»-Liegenschaft im Frühjahr 2021 verkauft wurde, mussten Cihan Temiz und sein Team gehen. Der neue Eigentümer wollte das Lokal selbst nutzen. Cihan Temiz machte sich auf die Suche nach einem neuen Wirtshaus, um weiterhin seiner Berufung nachgehen zu können. Er sagt:

«Ich bin seit 25 Jahren in diversen Gastronomiebetrieben tätig. Was hätte ich sonst tun sollen? Stempeln gehen? Nein, die Gastronomie ist meine Leidenschaft.»

Während Cihan Temiz ohne Gasthof war, waren die Eigentümer der Etzger «Sonne» auf der Suche nach einem neuen Pächter. Cihan Temiz fand die «Sonne» schön und bewarb sich. Er war nicht der Einzige: Die «Sonne Etzgen» hatte vier weitere Pachtanwärter. Schlussendlich entschieden sich die Eigentümer für den 47-jährigen Temiz. Bei der Vergabe des Pachtrechts habe ihm wohl seine Erfahrung in die Karten gespielt, vermutet der Wirt.

Gutbürgerliche und mediterrane Gerichte

Und so machte sich der gelernte Koch mit seinem Team an die Arbeit, die «Sonne» in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Nach wochenlanger Vorbereitung war es Ende August so weit: Die Wiedereröffnung stand an.

Seither bietet die «Sonne» ein breites Angebot an Gerichten. So befinden sich auf der Speisekarte einerseits gutbürgerliche und saisonale Speisen, aber auch mediterrane Gerichte wie etwa Pizza.

Cihan Temiz ist optimistisch. Nils Hinden

In den Monaten nach der Eröffnung hat die AZ Cihan Temiz begleitet. Im November zog der Gastronom erstmals Bilanz. Er sagte: «Es ist besser angelaufen als erwartet.» Er erzählte von vielen Arbeitern, die zur Mittagszeit eintrudeln würden, und davon, dass in den ersten Monaten auch sonst viel los gewesen sei. Auf die Zukunft angesprochen, tat er einen Wunsch kund:

«Ich hoffe, dass sich die Coronasituation nicht weiter verschärft.»

Ein Monat später, zur Weihnachtszeit, hat sich die Situation verändert. Die Vorweihnachtswoche sei zwar gut gewesen. An einem Mittag habe er 80 Menus verkauft – ein Spitzenwert, wie er sagt. Trotzdem sei die Situation angespannter als noch im November. Tiefere Temperaturen und neue Coronamassnahmen würden den Restaurantbetrieb erschweren.

Weniger Essen werden verkauft

Der Wirt erzählt von Geschäftsessen, die abgesagt wurden. Er sagt: «Aufgrund der Coronasituation vermeiden die Leute grosse Ansammlungen.» Und wer doch grössere Essen buchen wolle, der könne dies aufgrund der neuen Bestimmungen des Bundesrates nicht. Dabei verweist er auf die Massnahme, die die Personenobergrenze für private Treffen und Feste neuerdings bei 30 ansetzt.

Dazu würden die sinkenden Temperaturen Probleme bereiten. So stand im Herbst noch ein Zelt im Aussenberreich, wo zertifikatslose Gäste bewirtet wurden. Dieses Zelt sei inzwischen zurückgebaut worden. Dafür gibt es einen einfachen Grund: «Es ist einfach zu kalt», so Temiz. Pro Tag verkaufe er deswegen rund 20 Menus weniger. Das falle ins Gewicht. Daran ändere auch das Lieferdienst-Angebot nichts.

Die Unsicherheiten sind grösser geworden

So müsse man Umsatzeinbussen hinnehmen. Das beschäftige seine Angestellten, für die er sich verantwortlich fühle. Er sagt:

«Es ist nicht schön, wenn ich mitbekomme, dass sich meine Mitarbeiter um ihre Zukunft sorgen.»

Dabei richtet er den Blick auch aufs Ganze: «Immer mehr Servicekräfte und Köche verlassen die Gastronomie. Und das nicht, weil es ihnen anderswo besser gefällt, sondern einfach, weil die Sicherheit anderswo grösser ist. Wenn die Gastronomie jetzt viele Angestellte verliert, dann schadet ihr das langfristig.»

Trotz allem versuche er, positiv zu bleiben und das gut zu tun, was er beeinflussen könne. Dann lacht er und sagt:

«Auch wenn die Gastronomie aktuell so unsicher ist wie der Kurs der türkischen Lira.»

Nun sei das Restaurant über die Weihnachtstage aber erst einmal geschlossen. «Danach wollen wir aber wieder voll angreifen», fügt der Wirt an. Und ein Wunsch bleibt: «Ich hoffe einfach, dass nicht noch mehr Massnahmen kommen und die Impfquote steigt.»

