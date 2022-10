Die «Gut-gemacht-Maschine» soll weg

Mettauertal Es hat sich ausgelobt: Die Gemeinde will die «Gut-gemacht-Maschine» loswerden Rund zwei Jahre nach ihrer Inbetriebnahme ist die Zukunft der «Weltneuheit», wie sie bei der Eröffnung im September 2020 angepriesen wurde, ungewiss. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Apparat, der in einer früheren Telefonzelle virtuelles Schulterklopfen bietet, verkauft oder vermietet werden soll. Hans Christof Wagner 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die «Gut-gemacht-Maschine» wurde 2020 in Mettauertal eingeweiht. Peter Weber, der damalige Gemeindepräsident, war mit daran beteiligt. hcw (7. September 2020)

Gut gemacht, Mettauertal: Immer wieder hatte die kleine Fricktaler Gemeinde mit ihrer Schulterklopfmaschine Schlagzeilen lanciert. Die Botschaft: Dort leben Menschen, die nicht nur kritisieren, sondern auch mal loben. Und nicht nur rund um die Eröffnung vor gut zwei Jahren war das Interesse gross. Auch 2021 gab es noch einmal einen Hype darum, als grosse deutsche Medien über das Projekt berichteten.

Die Idee war auch zu kurios: Die Vorrichtung, die in einer früheren Telefonzelle in der Ortsmitte installiert wurde, klopft jedem, der nach Anerkennung lechzt, virtuell auf die Schulter und belohnt die gute Tat mit einem Gutschein.

Doch nun lautet die Headline über den aktuellen Publikationen Mettauertals anders: «Abbau, Verkauf, Vermietung». Die Gemeinde will sich von der «Gut-gemacht-Maschine» trennen. Es hat sich also bald ausgelobt.

Bei der Einweihung der Maschine 2020 von links Roger Hegi, Oliver Kalt, Beat Wormstetter und Peter Weber. hcw

Hintergrund ist, dass der Standort der Maschine, die Bushaltestelle Post in Mettau, barrierefrei umgebaut wird. Das hat laut Gemeindepräsident Christian Kramer den Ausschlag gegeben, über die Zukunft der Maschine nachzudenken. Zwingend weg müsste sie der Bauarbeiten wegen zwar nicht, aber dennoch sei man mit deren aktuellem Status unzufrieden.

Nur 318 Benutzerinnen und Benutzer in zwei Jahren

Seit Inbetriebnahme wurde die Maschine 318-mal aufgesucht – die Nutzerinnen und Nutzer standen also nicht unbedingt Schlange davor. Kramer sagt:

«Die Zahlen könnten höher sein, wenn es uns gelänge, die Maschine zu den Leuten zu bringen.»

Die Idee: Statt darauf zu warten, dass die nach Lob Heischenden ins Mettauertal strömen, sei es besser, die Maschine selbst mobil zu machen und aufzustellen, wo mehr los ist als im 2000-Seelen-Dorf. Anders formuliert: Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg eben zum Propheten.

Die Anlage ist in einer früheren Telefonzelle installiert. twe (20. August 2020)

Interesse an der Maschine auch aus dem Ausland

Zu diesem Zweck soll die «Gut-gemacht-Maschine» vermietet oder verkauft werden. Interessenten gebe es. Überhaupt habe es in den zwei Jahren Betrieb immer wieder Anfragen auch aus dem Ausland gegeben, ob man die Maschine nicht auch einmal ausleihen könne, erzählt Kramer. Konnte man bisher nicht, denn sie war ja fix im Boden verankert. Aber der Aufwand, sie mobil zu machen, sei nicht gross. Kramer ist sich sicher: In der Maschine steckt viel Potenzial.

Klar ist: Ihr Verkauf wäre der Gemeinde am liebsten. Bei einer Vermietung hätte sie immer noch Aufwand damit. Sie ist inzwischen ohnehin allein für das Projekt verantwortlich. Der anfangs mitbeteiligte IT-Unternehmer Beat Wormstetter ist laut Kramer nicht mehr mit dabei.

Was auch immer die Zukunft der «Gut-gemacht-Maschine» ist – ihre Tage an der Bushaltestelle Post in Mettau sind in jedem Fall gezählt. Kramer sagt, sie werde bis spätestens Ende nächster Woche abgebaut und in Räumen der Gemeinde zwischengelagert. An Kauf oder Miete Interessierte könnten sich gerne bei der Gemeinde melden.