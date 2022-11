Mettauertal: Ilaria Renggli holt zwei Mal WM-Bronze im Badminton

Mettauertal «Ich kann es immer noch nicht wirklich fassen»: Ilaria Renggli holt zwei Mal die Bronze an der Parabadminton-WM Ilaria Renggli aus Hottwil holte letzte Woche zwei Mal Bronze an den Badminton-Weltmeisterschaften in Japan. Die junge Fricktalerin hat erst in der Pandemie mit ihrem Sport angefangen, doch ihr intensives Training zahlt sich jetzt aus. Ihr grosses Ziel sind die Paralympics in zwei Jahren. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Ilaria Renggli liebt sowohl die Einzel-, als auch die Doppeldisziplin. zvg / Aargauer Zeitung

Die 22-jährige Hottwilerin Ilaria Renggli hat erst vor zwei Jahren mit dem Badminton angefangen. Doch mit intensivem Training und Ehrgeiz hat sie es schon an die Weltmeisterschaften in Tokio geschafft. Zuvor war sie Kunstturnerin bis eine Blutung im Rücken zur Paraplegie führte.

Schon in der Rehabilitationsphase fing Renggli an, Badminton zu spielen. Sie traf in der Reha zum ersten Mal Karin Suter, die damals ebenfalls Spielerin war. Heute ist sie Nationaltrainerin. Der Sport faszinierte Renggli von Beginn an. Sie erzählt:

«Mir gefällt die Schnelligkeit und die Präzision vom Badminton. Der Sport fordert einen taktisch sehr.»

15 Stunden Training pro Woche

Renggli mag auch, dass man im Badminton sowohl Doppel, als auch Einzel spielen kann. «Ich habe gerne, wenn ein Sport vielseitig ist», sagt sie. Das sieht man am Training, das Renggli pro Woche 15 Stunden durchführt. Dazu gehören Athletik, Kraft, Koordination und Ausdauer. In der Halle hat sie einen persönlichen Trainer, der Fussgänger ist.

Dieses breite Training brachte Renggli Anfang November nach Japan an die Weltmeisterschaften. Dort gewann sie prompt die zwei Mal Bronzemedaille: im Doppel- und im Einzelwettkampf. Renggli sagt:

«Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, ich bin mit null Erwartungen ans Turnier. Ich kann es immer noch nicht wirklich realisieren.»

Renggli hat grosse Träume: Sie möchte an die Paralympics. zvg / Craig Burgess

Austausch mit anderen Nationen

Tokio zu besuchen, war für Renggli auch ganz abgesehen von der WM eine neue Erfahrung. Sie sagt: «Ich war zum ersten Mal so weit weg von der Schweiz. Eine andere Kultur kennen zu lernen war sehr spannend. Die japanischen Menschen sind super organisiert – am Turnier war alles auf die Minute genau arrangiert. Es hatte auch unglaublich viele Helfer. Badminton hat ein hoher Stellenwert in Asien.»

Renggli genoss es, sich mit anderen Spielerinnen auszutauschen. Obwohl es manchmal ein wenig schwierig war mit den verschiedenen Sprachen, hatten die Teilnehmerinnen eine tolle Zeit miteinander. Renggli sagt:

«Es ist immer spannend an den Turnieren mit anderen Nationen zu interagieren. Man sieht, wie die anderen trainieren und kann sich austauschen. Die asiatischen Spielerinnen haben ein sehr hohes Level.»

Renggli hatte den Vorteil, dass sie schon recht früh mit dem Nationalteam trainieren durfte. Ihre Teamkolleginnen konnten schon Techniken ausprobieren, die Renggli übernehmen konnte. Sie erklärt: «In meinem ersten Jahr war Corona gerade ausgebrochen und es gab keine Turniere. So konnte ich intensiv an meiner Technik arbeiten.»

Die EM ist im Sichtfeld

Auch 2021 gab es kaum Wettkämpfe. Doch in diesem Jahr finden viele Turniere statt, was bedeutet, dass Renggli sehr viel trainiert. Ihr Ziel ist, nächstes Jahr an den Europameisterschaften in Rotterdam teilzunehmen und dort eine Medaille zu sichern. «Ich möchte immer besser werden, aber es ist auch wichtig, die Freude am Sport zu behalten», erzählt Renggli. Sie fährt fort:

«Mein grosses Ziel sind die Paralympics in Paris 2024. Nächstes Jahr finden dafür die Qualifikationen statt.»

Das Badminton nimmt zwar viel von Rengglis Zeit ein, aber sie spielt auch bei der Musikgesellschaft Suhr Klarinette. Die Sportlerin trifft auch gerne ihre Freunde und Familie und verbringt gern Zeit in der Natur. Nebenbei arbeitet sie in einem Büro, um ihren Sport finanzieren zu können.

«Viele der Turniere sind im Ausland und das kostet. Im Moment studiere ich nicht, aber eventuell möchte ich später ein Lehrerstudium machen», sagt Renggli.

