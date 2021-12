Mettauertal: Peter Weber tritt als Präsident ab – das Interview

Mettauertal Der Fusionsvater Peter Weber tritt ab: «Ich wünsche Mettauertal ein gesundes Wachstum» Peter Weber ist seit 2010 Präsident der Fusionsgemeinde. In Kürze tritt er von der politischen Bühne ab. Im Interview blickt er zurück auf die schönen, schwierigen und lustigen Momente – und sagt, warum es für ihn keine Niederlagen gab. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Peter Weber war von 2004 bis 2009 Gemeindeammann von Wil und ist seit 2010 Präsident der Fusionsgemeinde Mettauertal. Bild: zvg

Peter Weber (63) hat die Gemeinde Mettauertal in den letzten Jahren massgebend mitgeprägt. Er gehört zu den Vätern der Fusion – und hat so der Gemeinde einen Weg in die Zukunft geebnet. Auf Ende Jahr tritt er nach 18 Jahren als Gemeindepräsident – zuerst Wil und ab 2010 von Mettauertal – von der politischen Bühne ab.