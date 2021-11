Mettauertal Neuer «Sonne»-Wirt zieht erste Bilanz: «Es lief besser an als erwartet» Cihan Temiz hat Ende August den Landgasthof am Etzger Sonnenkreisel wiedereröffnet. Für den gastronomischen Erfolg steht er werktags bis zu 17 Stunden im Restaurant. Der Wirt hofft darauf, dass er von weiteren Coronamassnahmen verschont bleibt. Nils Hinden Jetzt kommentieren 27.11.2021, 12.00 Uhr

Cihan Temiz, 47, ist der neue Wirt im Landgasthof Sonne in Etzgen. Nadine Böni

Seit Ende August hat der Etzger Landgasthof Sonne wieder geöffnet: Der Wirt Cihan Temiz und sein Team sind die neuen Gastgeber und wollen dafür sorgen, dass die «Sonne» wieder strahlt. Zuvor war das Restaurant über ein Jahr geschlossen, nachdem die vorherigen Pächter gingen. Dazu sagte Cihan Temiz:

«Ich glaube, die Menschen freuen sich, dass das Restaurant wieder offen ist.»

Seit der Eröffnung sind inzwischen drei Monate vergangen. Er erzählt: «Es ist besser angelaufen als ich erwartet hätte.» Weiter fügt er erfreut an: «Zum Zmittag haben wir viele Arbeiter und am Abend sind wir auch sehr gut besucht. Sogar am Morgen zum Znüni sind wir gut gefüllt.

Corona ist nicht ganz wegzudenken

Trotz des guten Starts ist auch Cihan Temiz von der Coronakrise betroffen: «Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen», sagt der Wirt. So hätten man etwa draussen ein Zelt für Ungeimpfte aufgestellt. Trotzdem kämen weniger Gäste, seit die Zertifikatspflicht gelte: «Wir beobachten, vor allem jetzt, wo es kalt ist, einen Besucherrückgang», sagt Temiz. Der Wirt hofft auf eine Verbesserung: «Ich hoffe, dass sich mehr Leute impfen, die Fallzahlen sinken und nicht noch mehr Massnahmen kommen.»

Denn er weiss: «In der letzten Zeit wurden in der Umgebung einige Restaurants geschlossen.» Es ist und bleibe eine schwierige Situation, auch wenn es aktuell sehr gut aussähe.

«Besonders schlimm wäre es für mich, wenn ich meine Mitarbeiter entlassen müsste.»

Um das zu verhindern, hat der Gastgeber ein Konzept entwickelt: «Auf unserer Speisekarte findet man einerseits gutbürgerliches und saisonales Essen, andererseits aber auch mediterrane Gerichte wie Pizza», sagt er. «Wir wollen, dass sich unsere Gäste wohlfühlen.» Dazu gehört für ihn auch, dass er ein offenes Ohr für die Leute hat.

Auch Gruppen können kommen: «Wir haben öfters Gruppen zu Gast, die bei uns das Geschäftsessen abhalten oder Geburtstag feiern. Mit Voranmeldung ist das problemlos möglich.» Dazu bietet die «Sonne» auch einen Lieferdienst an, der laut dem Pächter rege genutzt wird.

Ein funktionierendes Team und viel Engagement

Auch seine Erfahrung möchte der 47-Jährige ausspielen: So ist Temiz schon seit 25 Jahren in der Gastronomie tätig. In dieser Zeit hat er schon mehrmals ein Restaurant eröffnet. Zuletzt war er Pächter der «Krone» in Sissach. Von dort konnte er zwei Köche mitnehmen. Darüber ist Temiz froh. Er sagt:

«Es ist sicher von Vorteil, dass ich die Köche schon länger kenne.»

Der Gastronom lebt seinen Beruf. So ist er unter der Woche 17 Stunden pro Tag in der Wirtschaft. Sein Restaurant ist von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 23 Uhr und am Samstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

