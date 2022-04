Mettauertal: Weinbaugenossenschaft Wiler Trotte plant Neubau

Mettauertal Alles, was der Wein begehrt: Die «Wiler Trotte» will mit einem Neubau die Platzprobleme beseitigen Die Mettauertaler Weinbaugenossenschaft «Wiler Trotte» plant ein Grossprojekt: Die alte Trotte im Zentrum des Ortsteils Wil ist längst zu klein geworden für den Betrieb. Stattdessen soll nun einige Häuser weiter ein Neubau erstellt werden. Unter anderem wird dort ein grosser Degustationsraum entstehen. Nadine Böni 12.04.2022, 05.00 Uhr

Die Weinbaugenossenschaft Wiler Trotte plant einen Neubau – jetzt liegt das Baugesuch auf. Nadine Böni

Der Wein der «Wiler Trotte» war im vergangenen Jahr in aller Munde – oder immerhin: in vieler Munde. Schliesslich wurde der Barrique Pinot Noir der Mettauertaler Weinbaugenossenschaft zum Aargauer Staatswein des Jahres 2021 gekürt und so beispielsweise an Empfängen oder anderen Feierlichkeiten des Kantons ausgeschenkt.