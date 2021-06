Marcus Hasler 15 Monate nach seinem Überlebenskampf: Aargauer Musiker leidet noch immer an Long-Covid – und er ist nicht allein Fehlender Schnauf, bleierne Müdigkeit, Gliederschmerzen. Die Reha Rheinfelden behandelt seit Kurzem körperliche Leiden von Patienten, die auch Monate nach einer Covid-19-Erkrankung zurückbleiben können. Auch «Silverbirds»-Musiker Marcus Hasler aus Hellikon muss mit den Langzeitfolgen seiner Erkrankung leben. Dennis Kalt 08.06.2021, 05.00 Uhr

Marcus Hasler klagt auch über 15 Monate nach seiner schweren Covid-Erkrankung noch über Beeinträchtigungen. Bild: Zvg (April 2020)

Die Zahl der Patienten, die mit Long-Covid-Symptomen einen Arzt konsultieren, steigt. Diese Beobachtung macht Thierry Ettlin, Chefarzt und Medizinischer Direktor der Reha Rheinfelden, in der aufgrund zunehmender Anfragen demnächst eine Long-Covid-Sprechstunde eingerichtet wird.

Einer, der auch noch 15 Monate nach seiner Erkrankung über Long-Covid-Symptome klagt, ist Marcus Hasler aus Hellikon. Im März des letzten Jahres infizierte sich der Musiker der «Silverbirds» als einer der ersten aus dem Aargau bei einem Aufenthalt im damaligen Corona-Hotspot Ischgl mit dem Coronavirus.

Nur eine kleine Überlebenschance

Zwei Wochen im Koma liegend und an Beatmungsmaschinen angeschlossen kämpfte er um das Überleben. Obwohl ihm die Ärzte nur eine zehnprozentige Überlebenschance einräumten, sprang er dem Tod von der Schippe. Doch zurückgeblieben sind heute eben jene körperlichen Beeinträchtigungen, die gemeinhin unter dem Long-Covid-Syndrom einzuordnen sind. Hasler sagt:

«Noch jetzt fehlt mir der Schnauf, ich werde schnell müde und habe manchmal Gliederschmerzen.»

Marcus Hasler verbrachte vor seiner Einlieferung ins Spital die Quarantäne in dieser Hütte in seinem Garten. Dennis Kalt (29. Januar 2021)

Für spezielle Bewegungen, etwa das Bücken zum Schuhebinden, hat er eine Atemtechnik gelernt, um zu verhindern, dass es ihm schwindlig wird. Er habe akzeptiert, dass er mit den Symptomen leben müsse.

Häufigkeit schwankt zwischen 10 und 25 Prozent

Gemäss Thierry Ettlin schwanken die Zahlen zur Häufigkeit der Long-Covid-Fälle zwischen 10 und 25 Prozent. Zu den häufigsten Beschwerden gehören laut Ettlin eine erschlagende Müdigkeit, Schlafstörungen, vegetative Symptome wie Herzklopfen und Schweissausbrüche, Atembeschwerden und ein Schwächegefühl im ganzen Körper.

«Betroffene haben beispielsweise nur schon beim Treppen steigen Mühe», so Ettlin. Ebenso seien Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit und eine gedrückte Stimmung, zum Teil mit Angstsymptomen, zu beobachten. Ettlin sagt: «Wir diagnostizieren die Symptomatik und den Schweregrad nach klinischem Standard, etwa den Einfluss auf die Alltagsfunktionen und auf die Arbeitsfähigkeit.»

Auch vormals gesunde Menschen kann es erwischen

Seit Anfang des Jahres hat die Reha Rheinfelden vier entsprechende Fälle stationär behandelt. Die Geschlechterverteilung war ausgeglichen. Das Alter der behandelten Patienten lag zwischen 40 und 50 Jahren. Bei zwei Fällen bestanden zusätzlich zu den Long-Covid-Symptomen psychische Vorerkrankungen, die durch die Covid-Erkrankung reaktiviert wurden. Bei den anderen zwei Fällen bestanden keine Vorerkrankungen. Ettlin sagt:

«Es handelte sich um vormals gesunde und voll arbeitsfähige Menschen.»

Thierry Ettlin, Chefarzt und Medizinischer Direktor der Reha Rheinfelden.

Bild: Zvg

Der Zustand der stationär behandelten Patientinnen und Patienten habe sich wesentlich verbessert, so Ettlin. Ob sie völlig genesen seien, könne er zeitlich noch nicht überblicken.

Ein bunter Strauss an Behandlungen

Bei der Therapie wird ein bunter Strauss an Behandlungsmethoden eingesetzt. Das Programm bestehe aus aktivierender Physiotherapie mit zusätzlichen Entspannungstechniken, psychologische Betreuung, medizinische Trainingstherapie in kleinen Schritten aufbauend, Training von Alltagsfunktionen mit der Ergotherapie und Atemtherapien, so Ettlin. Er schiebt nach:

«Bei Hirnleistungsstörungen betreffend Konzentration und Gedächtnis erfolgt eine ausführliche neuropsychologische Abklärung und eine gezielte Behandlung.»

Wenn nötig, würde auch der Sozialdienst eingeschaltet, wenn es etwa um die berufliche Reintegration ginge.