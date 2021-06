Magden: Die Guggenmusik «Bierschnägge» löst sich auf

Magden Zurück ins Schneckenhaus: Die «Bierschnägge» lösen sich auf – der Gugge fehlte der Nachwuchs An der Fasnacht 2020 noch feierte sie ihren 25. Geburtstag, jetzt ist Schluss: Die Guggenmusik Magdemer Bierschnägge löst sich auf. Es sei immer schwieriger geworden, Abgänge mit Neuzugängen zu ersetzen, begründet sie den Schritt. Zuletzt zählte die Gugge noch elf Mitglieder. Nadine Böni 11.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im vergangenen Jahr feierten die Bierschnägge noch ihr Jubiläum – nun wird die Gugge aufgelöst. Bild: zvg

Es sind traurige Worte, welche die Magdemer Bierschnägge in einem Schreiben an ihre Fans und Freunde richten: Die Guggenmusik aus Magden löst sich auf. «Wir konnten die unvermeidlichen Abgänge jeweils nur knapp wieder mit Neuzugängen besetzen», heisst es in einem Schreiben.

Aus der einstigen Gugge wurde nach und nach eine Kleinformation. Nun – mit noch elf aktiven Mitgliedern – sei man am Punkt angekommen, «wo das fasnächtliche Treiben als Guggenmusik sehr schwer oder gar unmöglich» sei. Weitere Abgänge hätten sich ausserdem bereits abgezeichnet, womit am Ende noch eine Handvoll «Bierschnägge» verblieben wären. Die Guggenmusik schreibt weiter:

«Nach reichlichen Sitzungen und Diskussionen sowie Gesprächen sind wir schweren Herzens zum Schluss gekommen, den Verein ‹Magdemer Bierschnägge› aufzulösen.»

Das Ende der Gugge kommt damit genau ein Jahr, nachdem die Bierschnägge ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern konnten. Die Geschichte des Vereins hatte 1995 ihren Anfang genommen, als sich mehrere fasnachtsbegeisterte Hobby-Musiker zusammenfanden.

Bald schon waren die Bierschnägge über die Grenzen ihres Dorfes hinaus bekannt, waren wichtiger Bestandteil der Fricktaler Fasnacht, von Umzügen und Guggekonzerten in der näheren und weiteren Umgebung. Bekannt waren sie auch für den Cherusball, den sie jeweils zum Ende der fünften Jahreszeit in Magden organisierten.

Sie hätten sich einen anderen Abgang gewünscht

In ihrem Abschiedsschreiben blicken die Bierschnägge auf «wunderbare und unvergessliche Erinnerungen» zurück. «Hauptsächlich fand man uns an der Fasnacht in den immer wieder farbenfrohen Kostümen und der dazu passenden Schminke», heisst es. Unter dem Jahr gehörten Grillparties und Guggenausflüge zum Programm.

Die Magdemer Bierschnägge am Treffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte in Möhlin 2014. Video: Youtube

Nun ziehen sich die Bierschnägge für immer ins Schneckenhaus zurück. Beim Jubiläum im vergangenen Jahr habe noch niemand gedacht, dass wenige Monate später eine solche Entscheidung gefällt werden müsse, heisst es. Und weiter:

«Die aktuelle Situation hat uns sicher auch nicht die nötige kleine Stütze gegeben, doch wollen wir nicht bei dieser die Ursache suchen.»

Klar ist, dass sich die Bierschnägge einen anderen Abschied gewünscht hätten als eine wegen Corona abgesagte Fasnacht 2021. Statt in vollen Festzelten und an bunten Umzügen trafen sich die Bierschnägge dieses Jahr zum dritten Faisse im Februar virtuell zu einem Konzert. Sie schreiben: «Ganz bestimmt wollten wir nicht auf diese Art und Weise von der Fasnachtsbildschirmfläche verschwinden.»

Zum Schluss ein Dankeschön

Auf ihre aktive Bierschnägge-Zeit würden sie mit Stolz und Wehmut zurückblicken, heisst es weiter. Am Ende ihres Schreibens wenden die Bierschnägge Dankesworte an «alle Fasnachtsverrückten, die uns all die Jahre gefeiert und begleitet haben, an alle, die uns in der närrischen Zeit einen Platz gegeben haben, um Guggenmusik machen zu können». Und weiter:

«Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen, Jahr für Jahr eine unvergessliche fünfte Jahreszeit zu erleben, von der uns so wundervolle Erinnerungen bleiben.»