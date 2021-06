Zwei Millionen Franken für die Badi Magden

Magden Warmwasser mit Solar: Die Sanierung der Badi wird noch umfangreicher als geplant Bei der Gemeindeversammlung demonstrierten Kinder vor den Fenstern der Halle Juch, in der sich 191 Magdener Stimmberechtigte versammelt hatten. Die Parolen der Kinder für die Erneuerung des Schwimmbades fruchteten – das Votum pro Sanierung fiel mit grossem Mehr. Auch die weiteren Traktanden wurden angenommen. Horatio Gollin 14.06.2021, 05.00 Uhr

Bei der Gemeindeversammlung in Magden gab es vor der Halle sogar Demonstrationen pro Sanierung des Schwimmbads. Horatio Gollin

Die Sanierung des Schwimmbads Schibelacher in Magden ist beschlossen - sogar noch im grösseren Umgang als zunächst geplant. Um Warmwasserduschen zu ermöglichen, wird der ursprünglich vom Gemeinderat beantragte Verpflichtungskredit in Höhe von 1,86 Millionen Franken um 200'000 Franken aufgestockt. Peter Lützelschwab, Mitglied der Energie- und Umweltkommission, brachte einen Antrag auf Aufstockung des Verpflichtungskredits in dieser Höhe bei der Gemeindeversammlung am Freitag, 11. Juni, ein.