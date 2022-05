Showdown in Magden:Wird die «Bünn» überbaut oder bleibt sie grün?

Magden Nun kommt es zum grossen Showdown: Wird die «Bünn» überbaut oder bleibt sie grün? Um die rund drei Hektaren grosse «Bünn» wird in Magden seit vielen Jahren gestritten. Während die einen um den Gemeinderat das Areal einzonen und so Wohnraum schaffen wollen, wollen die anderen, dass die «Bünn» grün bleibt. Im Hintergrund steht die eine Frage: Wie stark soll Magden wachsen? Am 15. Mai entscheidet der Souverän. Die Fakten. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Das Streitobjekt: Soll das rund drei Hektaren grosse Areal Bünn überbaut werden? Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Zumindest in einem Punkt sind sich die Gegner und Befürworter einig: Es ist eine verpasste Chance – wenn anders entschieden wird, als von der eigenen Seite empfohlen.

Für die Befürworter der Einzonung des rund drei Hektaren grossen Areals Bünn besteht die verpasste Chance darin, dass sich die Gemeinde weiterentwickeln kann und dass auch andere Wohnformen möglich werden. Denn Magden ist heute ein gewachsenes Dorf mit vielen Einfamilienhäusern und im Gegenzug eher wenigen – vor allem auch günstigeren – Wohnungen. Gerade dies will der Gemeinderat in der «Bünn» möglich machen.

Für die Gegner der Einzonung öffnet die «Spezialzone Bünn» Tür und Tor für ein unkontrolliertes Wachstum, das den Dorfcharakter unwiderruflich zerstört und das Dorf in einer Weise verändert, wie es den Gegner ein Graus ist. Sie wollen, dass die «Bünn» eine grüne Wiese bleibt und in die Landwirtschaftszone kommt.

Entscheid für die nächsten zehn bis 20 Jahre

Bauzone mit Gestaltungsplanpflicht oder Landwirtschaftszone mit «Grünpflicht» – am 15. Mai werden die Einwohnenden von Magden darüber entscheiden. «Endgültig», was in Zonenfragen die nächsten zehn bis 20 Jahren gilt – und immer vorausgesetzt, dass danach nicht noch ein Rechtsmittel, etwa eine Abstimmungsbeschwerde, gegen den Entscheid ergriffen gemacht wird.

Damit wird in zwei Wochen der (vorläufige) Schlusspunkt unter ein Geschäft gesetzt, das das Dorf nun schon mehr als sechs Jahre beschäftigt. 2016 war es, als der Gemeinderat die Einzonung der «Bünn» dem Souverän ein erstes Mal vorgelegt hatte. In einer emotionalen Gemeindeversammlung wurde die Umzonung in die Kernzone abgelehnt.

Die Gegner der Einzonung waren überzeugt: Das war's – und staunten nicht schlecht, als der Gemeinderat das Thema 2020 wieder auf das politische Parkett hievte. Wobei der Gemeinderat damit de jure nichts anderes als den Beschluss von 2016 umsetzte, denn das Geschäft wurde damals zur Überarbeitung an ihn zurückgewiesen.

Die Gegner allerdings waren überzeugt, dass das Geschäft mit dem Nein ein für alle Mal gegessen ist – und empfanden es als Zwängerei, dass der Gemeinderat die «Bünn» nun einer Spezialzone zuweisen wollte.

169 Eingaben im Mitwirkungsverfahren

Ihren Unmut münzten die Gegner im Mitwirkungsverfahren in Eingaben um. 169 Eingaben und Anträge gingen im Sommer 2020 ein, 123 waren bis in den Wortlaut identisch – das entsprechende Formular wurde von der Interessengruppe gegen die Einzonung verfasst und enthielt den einen Satz: «Der von der Gemeindeversammlung demokratisch gefällte Entscheid ist zu respektieren.» Das heisst: Die «Bünn» ist grün zu belassen.

Nach dem Mitwirkungsverfahren wurde der Perimeter nochmals angepasst, in der Endbilanz ist die Wohnzone nun 0,56 Hektaren kleiner, als 2016 vorgeschlagen. Die «Bünn», wie sie nun ausgeschieden werden soll, bietet Platz für rund 300 Einwohnende und kann auch etappiert bebaut werden.

Grossaufmarsch zur Gemeindeversammlung: Wegen der «Bünn» nahmen im Dezember 2021 346 Stimmberechtigte an der «Gmeind» teil. Horatio Gollin/Aargauer Zeitung

Im Vorfeld der Gemeindeversammlung von Dezember 2021 wurde die Einzonung in Dorf ebenso kontrovers wie intensiv diskutiert. Man spürte: Es sind viele Emotionen im Spiel. Während die einen die Wachstumspolitik des Gemeinderates für zielführend hielten, empfanden sie andere als verheerend. Wieder andere warnten davor, dass eine Ablehnung das Entwicklungspotenzial auf Generationen hin zunichtemache.

Die Stimmung war vor der «Gmeind» aufgeladen – und entsprechend war zu erwarten, dass sie sich an der Versammlung entladen wird. Das tat sie auch doppelt: Zum einen mit einem Grossaufmarsch: Zur «Gmeind» erschienen 346 der 2659 Stimmberechtigten. Das heisst: 13 Prozent der Stimmberechtigten nahmen an der Versammlung teil – ein rekordverdächtiger Wert. Zum anderen entlud sich das «Bünn»-Gewitter mit klaren Voten – auf beiden Seiten.

Marco Petraglio (links) und Marco Veronesi (rechts) vom «Komitee Bünn» übergeben Gemeindeammann André Schreyer die Unterschriften. Zvg/Aargauer Zeitung

Der Entscheid fiel am Schluss der Debatte überaus deutlich aus: 267 der 350 Stimmberechtigten lehnten die Einzonung ab. Die Gegner hatten perfekt mobilisiert.

Der Entscheid mobilisierte dann allerdings die Befürworter der Einzonung und das «Komitee Bünn» ergriff das Referendum, das mit 313 gültigen Unterschriften zu Stande kam. Nötig waren 267.

An der Urne können alle abstimmen

Somit kommt es am 15. Mai zum finalen Showdown. Im bald zu Ende gehenden Abstimmungskampf haben beide Seiten nochmals all ihre Kräfte und Argumente bemüht. Beide Seiten sind überzeugt, dass sie die Mehrheit im Rücken haben. Eine Seite wird recht behalten.

Gerade weil das Geschäft derart umstritten ist, ist es – auch für das Klima im Dorf – gut, kann die gesamte Bevölkerung darüber befinden. «Die Urnenabstimmung hat den grossen Vorteil, dass nun alle Magdener Stimmberechtigten ihre Meinung abgeben können», sagt Gemeindeammann André Schreyer im Januar zur AZ. Er hatte damals einen Wunsch: «Dass der Abstimmungskampf fair, vernünftig und anständig verläuft.» Weitgehend ist dies gelungen.

In einem weiteren Artikel finden Sie die Argumente, die für und gegen eine Einzonung der «Bünn» sprechen.

