Gemeinde Magden lehnt die Einzonung Bünn ab

Magden Nach über einer Stunde Diskussion: Gmeind lehnt die Einzonung Bünn mit grossem Mehr ab Obwohl der Gemeinderat sich für das Projekt aussprach, konnte für die Schaffung einer Sonderzone Bünn keine Mehrheit in der Gemeindeversammlung von Magden gefunden werden. Das Budget 2022 wurde mit einem Steuerfuss von 95 Prozent beschlossen. Horatio Gollin Jetzt kommentieren 05.12.2021, 09.30 Uhr

Wegen der beantragten Einzonung Bünn gab es grossen Auflauf in der Halle Matte in Magden. Horatio Gollin

Maximal 500 Plätze gab es für die Gemeindeversammlung in der Halle Matte. Wären mehr Stimmbürger gekommen, hätte die Versammlung abgesagt werden müssen. Stetig war der Zustrom an Einwohnern. Vor allem ein Thema bewegte die Magdener, zur Gemeindeversammlung zu kommen.

Die Einzonung des Gebiets Bünn als Spezialzone mit der Schaffung von Wohnraum für 300 Personen hatte schon im Vorfeld die Gemüter emotional bewegt. Gross war der Wunsch vieler das im Dorf gelegene Gebiet als Grünraum zu erhalten. Eine Absage der Gmeind war schliesslich doch nicht nötig, aber immerhin 350 der 2659 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten sich eingefunden.

Ammann verwies auf Mangel an Baulandreserven

Gemeindeammann André Schreyer warb für die Einzonung. Zentrumsnah zu Wohnen sei der Wunsch vieler Magdener, wofür sich das Gebiet Bünn anbiete. Die Einzonung werde das Ortsbild nicht verändern, sondern den Dorfcharakter widerspiegeln. Hierzu solle ein Gestaltungsplan erstellt werden, um nur ein dreigeschossiges Bauen zu erlauben.

Hier wäre die Spezialzone Bünn in Magden gelegen. Dennis Kalt (4.6.2020)

Schreyer verwies auf den Mangel an Baulandreserven und rückläufige Einwohnerzahlen. Eine Ablehnung der Einzonung hätte zur Folge, dass das Gebiet der landwirtschaftlichen Zone zugeteilt würde und eine Zuweisung zur Bauzone für längere Zeit nicht mehr möglich sei. «Das ist etwas, damit Magden harmonisch wachsen kann», meinte Schreyer, der sich auch gegen die im Vorfeld der Versammlung erhobenen Vorwürfe wehrte, dass die Bevölkerung nicht einbezogen worden sei.

Antrag auf geheime Abstimmung verworfen

Eine einstündige Diskussion schloss sich Schreyers Vortrag an, in der sich schnell heraus stellte, dass die Mehrheit der Anwesenden gegen eine Einzonung des Gebiets Bünn eingestellt waren. Beiträge gegen eine Überbauung wurden mit grossem Applaus honoriert, während Fürsprachen keinen oder nur vereinzelt Beifall bekamen. Vertreter mehrerer politischer Parteien sprachen sich zwar für die Einzonung aus, konnten aber die Stimmung in der Versammlung nicht mehr ändern.

Seitens der SP wurde der Antrag gestellt eine geheime Abstimmung durchzuführen. Ein Votum von 88 Stimmbürgern, entsprechend eines 25-prozentigen Anteils der Anwesenden, hätte zur Annahme gereicht, allerdings stimmten nur 49 Einwohner für den SP-Antrag. Mit 267 Nein-Stimmen wurde die Schaffung einer Spezialzone Bünn schliesslich abgelehnt.

Steuerfuss sollte in den nächsten zehn Jahren konstant bleiben

Das Budget 2022 weist einen Fehlbetrag von 1,48 Millionen Franken. Das Nettovermögen der Gemeinde sinkt von 7,44 Millionen Franken auf 5,96 Millionen Franken. Dennoch können die nächsten 10 Jahre mit einem Steuerfuss von 95 Prozent budgetiert werden, meinte Schreyer.

Aufgrund von Investitionen in den Jahren 2023 und 2024 wird sich ab 2024 eine Nettoverschuldung ergeben, die anschliessend wieder abgebaut werden kann, da die Investitionen dann geringer als die Selbstfinanzierung ausfallen. Mit grossem Mehr stimmte die Versammlung dem Budget 2022 mit einem Steuerfuss von 95 Prozent zu.

Auch der Kreditabrechnung für Hochwasserschutzmassnahmen Aspmetgraben in Höhe von 296'000 Franken wurde zugestimmt sowie der Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Atilla Yesil und seine Kinder Selcuk und Aysu. «Mir fehlen die Worte, um alles zu würdigen, was du gemacht hast», verabschiedete Schreyer, den nicht mehr zur Wahl angetretenen Vizeammann Rudolf Hertrich, der 16 Jahre lang Gemeinderat und fünf Jahre lang Vizeammann gewesen war.

Magdens Gemeindeammann André Schreyer (rechts) verabschiedet Vizeammann Rudolf Hertrich. Horatio Gollin

