Magden: Gemeinderat will Tancredi-Haus für Flüchtlinge umbauen

Magden Leben im Tancredi-Haus künftig Flüchtlinge? Der Gemeinderat prüft es mit einer Machbarkeitsstudie Das Gebäude mitten im Dorfzentrum ist nicht mehr bewohnbar und baufällig. Die Gemeinde prüft nun in einer Machbarkeitsstudie, ob und welche Umbaumöglichkeiten es gibt, um es künftig als Unterkunft für Asylsuchende oder Flüchtlinge zu nutzen. Es ist nur eines von mehreren Zielen für die neue Legislaturperiode. Nadine Böni 06.04.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Magden lässt prüfen, ob das Tancredi-Haus als Unterkunft für Geflüchtete oder Asylsuchende genutzt werden kann. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Von Altlasten zu sprechen wäre sicherlich übertrieben. Aber: Der Gemeinderat Magden wird sich in der angebrochenen Amtsperiode auch mit Themen und Projekten auseinandersetzen, die ihn schon in den vergangenen Jahren beschäftigten. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Legislaturzielen hervor.

Mit der Erreichung der Legislaturziele 2018/21 sei der Gemeinderat «zufrieden, wurden doch die Ziele mehrheitlich erreicht», heisst es. Als Beispiel nennt der Gemeinderat etwa das Schwimmbad Schibelacher, dessen Sanierung demnächst abgeschlossen werden kann.

«Ein paar Wermutstropfen liessen sich nicht vermeiden», schreibt der Gemeinderat jedoch weiter. Mit zuoberst auf der Prioritätenliste für die kommenden knapp vier Jahre stehen demnach zwei Projekte, die schon in der jüngeren Vergangenheit Thema waren – und durchaus für Diskussionen sorgten.

Bauamt kommt wohl vor die Winter-Gmeind

Da ist zum einen der Umzug des Werkhofes. 2020 hatten die Stimmberechtigten einen Verpflichtungskredit über 3,1 Millionen Franken für den Neubau des Bauamts auf dem Areal des ehemaligen Forstwerkhofes abgelehnt. Nun ist geplant, das neue Bauamt in Kombination mit der Sanierung des Feuerwehrmagazins an der Brüelstrasse zu bauen – auf dem Dach des Magazins soll eine Lagerhalle entstehen, an die ein zweigeschossiges Werkhofgebäude angebaut wird.

Bei Feuerwehrmagazin in Magden soll der neue Werkhof entstehen. Zvg

Die bisherige Kostenschätzung beläuft sich auf über fünf Millionen Franken. Im vergangenen Jahr genehmigte die Gemeindeversammlung den Planungskredit. Gemeindeammann André Schreyer sagt zum aktuellen Stand des Projekts:

«Derzeit sind wir in der Projektierungsphase und daran, allfälliges Optimierungspotenzial auszuloten.»

Der Neubau des Werkhofs und der gleichzeitige An- und Umbau des Feuermagazins gehören zu «einem der vordringlichen Ziele des Gemeinderats», heisst es in den Legislaturzielen. Voraussichtlich werde das Projekt an der nächsten Winter-Gmeind den Stimmberechtigten vorgelegt, so Schreyer. Bei einem Ja rechnet der Gemeinderat für die anschliessende Umsetzung mit rund eineinhalb Jahren.

Tancredi-Haus ist kaum mehr bewohnbar

Auf der Prioritätenliste ebenfalls weit oben steht die künftige Nutzung des Tancredi-Hauses. Das Gebäude an der Maispracherstrasse 5 befindet sich bereits seit mehreren Jahren im Besitz der Gemeinde, es war Teil der Arrondierungsfläche beim Kauf des Hirschenareals.

Das Haus ist heute nicht mehr bewohnbar. In den vergangenen Jahren wurden daher mehrere Möglichkeiten für eine anderweitige Nutzung geprüft, jedoch wieder verworfen. Schreyer sagt:

André Schreyer, Gemeindeammann Magden. Zvg

«Der derzeitige bauliche Zustand des Gebäudes lässt kaum eine Nutzung zu.»

Gleichzeitig geben die strengen Vorschriften – das Haus liegt in der Kernzone – einen engen Rahmen für allfällige Umbauten vor. Moderner Wohnraum etwa sei kaum umzusetzen, schon allein der fehlenden Parkplätze wegen, erklärt Schreyer.

Machbarkeitsstudie soll Möglichkeiten aufzeigen

Nun hat die Gemeinde eine neue Idee: «Der Gemeinderat beabsichtigt, seine Aufgabe im Sozial- sowie Asyl- und Flüchtlingswesen verstärkt wahrzunehmen respektive zu intensivieren», heisst es in den Legislaturzielen. Konkret sollen sowohl die Liegenschaft am Hirschenweg 11 – die «Alte Mühle», die sich ebenfalls in Besitz der Gemeinde befindet – wie auch das Tancredi-Haus in eine Nutzung in diesem Bereich überführt werden.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie werden die Umbaumöglichkeiten für die Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten sowie die Integration allfälliger Notunterkünfte in den beiden Gebäuden geprüft und «bestenfalls im Anschluss umgesetzt», so Schreyer.

Das sei eine «sicher mittelfristige Idee» für die Gebäude. Wobei nicht ausgeschlossen sei, dass dereinst wieder eine andere Nutzung geprüft wird.

Gemeindesaal soll zum Kulturzentrum werden

Ein Grossprojekt, das den Gemeinderat sicherlich über die angebrochene Amtsperiode hinaus beschäftigen wird, ist derweil der Gemeindesaal. Dieser sei «stark sanierungsfällig» und entspreche «nicht mehr den gängigen Normen und Vorschriften», heisst es in den Legislaturzielen.

Der heutige Gemeindesaal soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Der Gemeinderat beabsichtigt demnach den Abbruch des heutigen Gemeindesaals sowie des Weber-Hauses an der Juchstrasse 30. Anschliessend soll ein Neubau unter anderem als Zentrum für Kultur entstehen. «Nebst den bisherigen Nutzungen soll geprüft werden, ob Tagesstrukturmöglichkeiten wie Mittagstisch oder allenfalls eine Kindertagesstätte sowie der Natur- und Bewegungskindergarten im Neubau untergebracht werden können», erklärt Schreyer. Auch hier ist eine Machbarkeitsstudie angedacht.

Der Gemeindeammann macht keinen Hehl daraus, dass das Projekt für Magden eine «grosse Kiste» darstellt – auch finanziell. In der laufenden Legislatur wolle der Gemeinderat den Steuerfuss von 95 Prozent beibehalten. Ob das Gemeindesaal-Projekt danach eine Erhöhung nötig macht, werde zu gegebener Zeit geprüft, so Schreyer.