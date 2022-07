Magden: Der Verein Magidunum feiert sein 25-Jahre-Jubiläum

Magden Das «Gewissen der Magdener Geschichte» feiert sein Jubiläum – und sucht noch Kunstschaffende für das Fest Der Verein Magidunum pflegt das Magdener Dorfmuseum und lädt regelmässig zu kulturellen Veranstaltungen. Nun feiert er unter dem Motto «Erleben, dabei sein und Mitmachen» am 13. August seinen 25. Geburtstag. Kunstschaffende können sich noch anmelden, um dabei zu sein. Andrea Worthmann 22.07.2022, 05.00 Uhr

Das Leopolds Karls Haus in Magden vereint Museum und Kunstgalerie. zvg

Der über die Magdener Dorfgrenzen hinaus bekannte Verein Magidunum feiert seinen 25. Geburtstag. Im August 1997 gründete sich der Verein, heute nennt er sich «Museumsgalerie».

Im Vorfeld der Vereinsgründung gab es bereits die Kommission «alte Gegenstände», die in der Hoffnung auf eine gemeindeeigenes Museum Anfang der 1990er-Jahre gegründet wurde. Mit dem Erwerb des historischen Hauses an der Adlerstrasse, dem sogenannten «Leopolds Karls Haus», durch die Gemeinde, wurde eine Möglichkeit geschaffen.

Verein arbeitet Magdener Geschichte auf

Von diesem geschichtsträchtigen Haus spricht auch Gemeindeammann André Schreyer. Es beinhalte alte Magdener Gegenstände aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die von den Mitgliedern des Vereins gepflegt werden. Er nennt den Verein auch «das Gewissen der Magdener Geschichte», denn auch die Führungen durch das Museum werden von ihnen organisiert und durchgeführt. Deshalb sagt er:

«Das Magidunum ist für uns ein wichtiger Verein, weil er sich, verbunden mit der Kultur, um die Geschichte der Gemeinde kümmert.»

Gemeindeammann Magden: André Schreyer. Zvg

Das Magidunum sei auch massgeblich daran beteiligt gewesen, aus dem Haus ein «lebendiges» Museum zu machen, lobt er den Verein. Vorherige Anläufe seien immer wieder gescheitert, so Schreyer. Mit der Sanierung des Hauses entstanden dann multifunktionale Räume, in denen man sehen kann, wie die früheren Besitzer in Küche, Wohn- und Schlafzimmer gelebt haben, aber auch Räume, in denen Kunst ausgestellt werden kann.

Das Haupthaus des Magidunum, selber oft als Galerie genutzt, befindet sich direkt gegenüber und bildet zusammen mit dem Museum eine Einheit. Vorstandsmitglied des Vereins, Roger Bretscher, sagt darüber:

«Wir haben sozusagen Galerie und altes Haus vermählt. Das ist eine wunderbare Mischung.»

Er erinnert sich gerne an die Hauseinweihung als eines der zahlreichen Highlights der vergangenen 25 Jahre. Auch hebt er die Ausstellungen, die dreimal jährlich stattfinden, hervor und die Vorstellungen alter Berufe wie beispielsweise der des Schuhmachers oder der Schuhmacherin.

Feierlichkeiten und offene Ausstellung

Als besonders sieht Bretscher auch die Möglichkeiten, die der Heilkräutergarten bietet, der unter der Betreuung von Christine Bühler-Vuille steht. Hierzu fänden auch regelmässig Kochkurse oder Salbenherstellung statt.

Die Botanikerin Christine Bühler-Vuille bei einer Führung durch den Wildkräutergarten. Zvg

Diese Entwicklung und der Fortbestand des erfolgreichen Konzepts soll nun gefeiert werden. Am 13. August von 11 bis 20 Uhr erwartet die Gäste Kulinarisches und Kultur. Neben einer offenen Ausstellung gibt es Führungen und Workshops in und um das «Leopolds Karls Haus» und den Heilkräutergarten. Mit dabei auch ein Holzschnitzer, ein Tattoo-Artist und die Band Sanysaidap als musikalische Unterhaltung.

Für die offene Ausstellung werden noch Künstlerinnen und Künstler gesucht, die ein bis zwei Werke präsentieren möchten.