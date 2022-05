Die Badi Magden eröffnet nach Sanierung und Erweiterung neu

So voll war es am ersten Eröffnungswochenende

Seit Samstag, 14. Mai, hat das Rheinfelder Strandbad geöffnet und lockt mit mindestens 23 Grad Wassertemperatur. «Wir hatten einen sehr erfreulichen Eröffnungstag mit tollem Wetter», sagt Betriebsleiter Willy Vogt. So liessen die Besucherinnen und Besucher auch nicht auf sich warten. Laut Vogt waren es am vergangenen Samstag 500 Eintritte und am Sonntag sogar 1200. Hoffentlich, so Vogt, gehe es in den kommenden Wochen so gut weiter. «Wir hoffen sehr, dass der Sommer 2022 besser wird als der von 2021», meint Vogt.

Ebenso am 14. Mai in die 2022er-Saison gestartet ist die Badi Möhlin. Auch dort ist die Startbilanz von Badmeister Patrick Peter positiv. In Möhlin waren es am Samstag 500 und am Sonntag 1000 Besucherinnen und Besucher. Peter und sein Team freuten sich über den fulminanten Start. Die Mitarbeitenden waren aber auch gefordert damit, bei den Badegästen auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Auch Geflüchtete aus der Ukraine hätten zu den Gästen gezählt, sagt Peter. Auch sie seien teils mit den Regeln in einer öffentlichen Badi nicht so gut vertraut. Sie darin einzuweisen, habe Zusatzaufwand bedeutet. Bereits am Eröffnungstag habe die Badi Möhlin eine Wassertemperatur von 23 Grad anbieten können, auch ohne Heizung, so Peter. (hcw)