Magden: Bünn-Referendum ist zu Stande gekommen

Magden Erfolgreiches Referendum: Das Gebiet Bünn kommt an die Urne ‒ für die Gegnerschaft ist das eine «Zwängerei» Im Dezember lehnte die Gemeindeversammlung Magden die Schaffung einer Spezialzone Bünn deutlich ab. Das letzte Wort ist damit allerdings noch nicht gesprochen, denn: Es wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Die Abstimmung ist für den Juni geplant. Der Gemeinderat sieht darin eine Chance, die Gegnerschaft der Überbauung hingegen äussert Kritik. Nadine Böni Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Marco Petraglio (links) und Marco Veronesi (rechts) vom Komitee Bünn übergeben Gemeindeammann André Schreyer die Unterschriften. zvg

Die Freude und Erleichterung bei der Gegnerschaft waren gross: An der Gemeindeversammlung Anfang Dezember lehnten die Magdener Stimmberechtigten die Schaffung einer Spezialzone Bünn deutlich ab – eine Überbauung des Gebiets schien damit für Jahre vom Tisch. Nun aber die Wende: Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, wurde gegen den Entscheid erfolgreich das Referendum ergriffen.

Ende vergangener Woche übergab das überparteiliche «Komitee Bünn» die gesammelten Unterschriften der Gemeindekanzlei. Inzwischen sind sie gezählt und auf ihre Gültigkeit geprüft. An seiner Sitzung vom Montagabend erklärte der Gemeinderat das Referendum als zu Stande gekommen.

Die Abstimmung ist auf den 15. Mai terminiert

Demnach wurden 313 gültige Unterschriften eingereicht, 267 wären nötig gewesen. «Das Referendumsbegehren erfüllt somit sämtliche formellen und materiellen Voraussetzungen», heisst es in der Mitteilung. Die Urnenabstimmung soll nun mit der eidgenössischen und kantonalen Abstimmung vom 15. Mai durchgeführt werden.

Spezialzone Bünn in Magden: Das letzte Wort zum rund drei Hektaren grossen Areal südöstlich des Ortskerns ist noch nicht gesprochen. Dennis Kalt (4. Juni 2020)

Damit liegen Freude und Erleichterung jetzt, einen Monat nach der Gemeindeversammlung, auf Seiten der Befürworterinnen und Befürworter. Einerseits beim Gemeinderat, der die Schaffung der Spezialzone vor die Versammlung gebracht hatte, «natürlich mit dem Ziel, dass sie angenommen wird», wie es Gemeindeammann André Schreyer diplomatisch ausdrückt.

Andererseits auch beim Komitee Bünn, das hinter dem Referendum steht. «Der Aufwand hat sich gelohnt», sagt Marco Petraglio, ein Vertreter des Komitees. Er selbst ist SVP-Ortspräsident, im Komitee seien aber «alle politischen Lager vertreten», sagt er.

Wohnraum für Junge und Alte

Hauptargument für die Spezialzone Bünn sei, Wohnalternativen zu den dominierenden Einfamilienhausquartieren zu schaffen. So soll Wohnraum erstellt werden, der für junge Personen bezahlbar ist und auch die Bedürfnisse von älteren oder behinderten Personen abdeckt. «Das war unter anderem ein Wunsch der Zukunfts- und Ergebniskonferenz 2007», sagt Petraglio.

Das Komitee habe sich den Schritt zum Referendum nach dem Entscheid der Versammlung gut überlegt, sagt Petraglio und fügt an:

«Wir sind froh, kann über ein solch wichtiges Geschäft nun die gesamte Bevölkerung von Magden entscheiden. Das ist für einen demokratischen Entscheid wichtig.»

Anders die Gefühlswelt bei der Gegnerschaft einer Bünn-Überbauung. «Das Referendum kommt für mich zwar nicht überraschend. Aber ich finde es doch unverständlich, dass dieses nach dem deutlichen Entscheid an der Versammlung ergriffen wird», sagt Regula Bachmann, Vertreterin der Gruppe 4312. Im Dezember war das Geschäft mit 267 Nein- zu 67 Ja- Stimmen abgelehnt worden. «Das Referendum ist eine Zwängerei», findet Bachmann deutliche Worte.

Der Abstimmungskampf soll fair bleiben

Bachmann kündigt an, dass die Gegnerschaft vor der Abstimmung «bestimmt aktiv» werde, um die Argumente gegen eine Bebauung in der Bevölkerung weiter bekannt zu machen und die Stimmberechtigten zu mobilisieren. Mut und Zuversicht gibt dabei ein Blick in die Vergangenheit: 2016 war die Einzonung des Gebiets schon einmal abgelehnt worden. Bachmann sagt:

«Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Überbauung ist.»

Auch das Komitee kündigt einen aktiven Abstimmungskampf an. Die Details dazu seien noch nicht besprochen, sagt Marco Petraglio. «Wir möchten aber sicher mit sachlichen Argumenten überzeugen und keine Polemik betreiben.»

Das dürfte Gemeindeammann André Schreyer gern hören. «Die Urnenabstimmung hat den grossen Vorteil, dass nun alle Magdener Stimmberechtigten ihre Meinung abgeben können», sagt er. Er hat aber vor allem einen Wunsch: «Dass der Abstimmungskampf fair, vernünftig und anständig verläuft.»

