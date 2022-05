Magden: Bei der Bünn zeichnet sich hohe Stimmbeteiligung ab

Magden Entscheid über umstrittene Einzonung im Gebiet Bünn: Es zeichnet sich eine hohe Stimmbeteiligung ab Wie stark soll Magden wachsen? Am Wochenende entscheiden die Stimmberechtigten an der Urne über die umstrittene Einzonung im Bünn. Es ist mit einer hohen Stimmbeteiligung zu rechnen. Der Gemeinderat kündigt an, den Entscheid mitzutragen – unabhängig vom Ergebnis. Thomas Wehrli 11.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Stück Land sorgt in Magden für Diskussionen: Am Wochenende entscheiden die Einwohnenden an der Urne, ob das Land im Bünn eingezont wird. Dennis Kalt (4. Juni 2020)

In Magden geht es am Wochenende um eine Grundsatzfrage: Wie (stark) soll das Dorf in den nächsten Jahren wachsen? Denn mit der Referendumsabstimmung über die Einzonung von knapp drei Hektaren Land im Bünn entscheiden die Stimmberechtigten darüber, ob Magden in einigen Jahren ein Quartier erhält, das Platz für rund 300 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner bietet – oder nicht.

Ende 2021 zählte Magden 3885 Einwohnende; mit der Bünn würde das Dorf bevölkerungsmässig also um rund 7,7 Prozent wachsen.

Das Thema Bünn begleitet und bewegt Magden schon seit vielen Jahren. Bereits einmal, 2016, stimmten die Magdenerinnen und Magdener nach einer emotionalen Gemeindeversammlung über die Einzonung ab – und verwarfen sie klar, indem sie die Einzonung an den Gemeinderat zur Überarbeitung zurückwiesen.

Referendum soll breite Beteiligung ermöglichen

Während die Gegner damals glaubten, mit der Ablehnung sei die Einzonung gegessen, nahm der Gemeinderat den Auftrag ernst und brachte das Traktandum im letzten Dezember erneut vor den Souverän. Doch auch beim zweiten Showdown wurde die Einzonung an der Gemeindeversammlung klar bachab geschickt.

Dagegen ergriff das «Komitee Bünn» das Referendum. Neben inhaltlichen Gründen wollten die Komiteemitglieder, dass ein derart wichtiger Entscheid nicht von 350 Stimmberechtigten getroffen wird, sondern dass alle – oder zumindest alle am Dorfgeschehen Interessierten – darüber abstimmen. Und das sind in Magden nicht wenige. Es ist deshalb am Wochenende mit einer hohen Stimmbeteiligung zu rechnen.

Wie viele der insgesamt 2686 Stimmberechtigten bereits brieflich abgestimmt haben, kann Gemeindeschreiber Severin Isler nicht sagen. Eine vorzeitige Auszählung fände nicht statt, sagt er auf Anfrage. Aber:

«Wir rechnen in den nächsten Tagen damit, dass noch viele Stimmberechtigte ihr Abstimmungscouvert abgeben oder einwerfen werden.»

Wie die Urnenabstimmung am Wochenende ausgehen wird, ist offen. Beide Lager haben in den letzten Wochen die Abstimmungstrommel kräftig gerührt und auch ihr Lager mobilisiert. Die Meinungen dürften inzwischen auch gemacht, die letzten Leserbriefe geschrieben sein. Bei aller Emotionalität, die im Thema Bevölkerungswachstum und Einzonungen immer steckt: Der Abstimmungskampf in Magden blieb, zumindest von aussen gesehen, fair.

Gemeinderat trägt Ergebnis auf jeden Fall mit

Die Positionen der beiden Komitees – Bünn und 4312 – sind bezogen und klar ist auch, was der Gemeinderat hofft: auf ein Ja zur Einzonung. Der Gemeinderat sei von der Einzonung nach wie vor überzeugt und würde ein gegenteiliges Urnenergebnis bedauern, sagt Isler. «Der demokratisch gefällte Entscheid wird jedoch vom Gemeinderat unabhängig des Abstimmungsergebnisses mitgetragen.»