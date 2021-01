Magden Ein Dorfplatz mit Wellen und Steilwandkurven erfüllt Kinderwunsch – aber nur für kurze Zeit Der Magdener Gemeinderat hat beschlossen, einen Rundkurs für Kinder und Jugendliche zu errichten. Der mobile «Pumptrack» ist ein Wunsch im Rahmen des Projekts «Kinderfreundliche Gemeinde». Dennis Kalt 28.01.2021, 05.00 Uhr

Im Februar kommt ein «Pumptrack» – wie im Bild in Bremgarten – auch in Magden auf dem Dorfplatz zu stehen. Bild: zVg

Dies dürfte so manchen Heranwachsenden in Magden freuen: Am 6. Februar errichtet die Gemeinde Magden auf dem Dorfplatz einen 46 Meter langen Rundkurs mit Wellen und Steilwandkurven. Bei dem Rundkurs handelt es sich um einen mobilen «Pumptrack», der etwa für Mountainbikes, BMX oder Skateboards ausgelegt ist und durch dynamisches Belasten und Entlasten – englisch: «pump» – abgefahren werden kann.