Magden: Saniertes Schwimmbad startet mit Besucherrekord

Das Schwimmbad Schibelacher in Magden beendet seine erste Saison nach der Sanierung am Sonntag, 11. September. Ebenfalls am 11. September schliesst das Strandbad der Kuba Freizeitcenter AG in Rheinfelden. Noch rund eine Woche länger geöffnet sind die Schwimmbäder in Frick (16. September), Laufenburg (17. September) sowie Möhlin und Kaiseraugst (18. September). Das Schwimmbad in Wölflinswil hat die Saison bereits beendet.