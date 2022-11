Magden: Renaturierung des Bachs wird Teil nationaler Studie

Magden Der Magdenerbach wird renaturiert – und das Projekt Teil einer nationalen Studie Durch die Renaturierungspläne am Magdenerbach qualifiziert sich die Gemeinde Magden als Vorzeigemodell für eine Studie, in der verschiedene Regionen der Schweiz einbezogen werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Magdenerinnen und Magdener – denn erforscht wird auch die Beziehung der Bevölkerung zum Gewässer. Andrea Worthmann 25.11.2022, 05.00 Uhr

Der Magdenerbach zwischen Magden und Rheinfelden soll renaturiert werden. Zvg / Fricktal

Der Magdenerbach zwischen Magden und Rheinfelden soll renaturiert werden, um den ökologischen Wert zu vergrössern und die Lebens­bedingungen für die Gewässerbewohner zu verbessern. Die Projektplanung ist abgeschlossen und die ersten vorbereitenden Arbeiten haben begonnen. Das wiederum prädestiniert das Projekt als Fallregion zu einer Studie, die an unterschiedlichen Regionen der Schweiz durchgeführt wird.

Ein Forscherteam von der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft möchte dabei in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Eawag unter anderem herausfinden, welche Bedeutung die lokalen Gewässer für die Bevölkerung haben und welchen Nutzen sie in der Durchführung von Flussrenaturierungsprojekten sehen.

Umfrage in Magdener Haushalten angekündigt

Dazu startet in Kürze eine Umfrage in rund 400 Magdener Haushalten, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Ziel ist es, rauszufinden, wie Einwohnerinnen und Einwohner in derartige Projekte mit eingebunden werden können und welche Auswirkungen diese dann haben. Marius Fankhauser als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Projektes, sagt:

«Für uns ist wichtig zu verstehen, wie man die Bevölkerung optimal informieren und in Planungsprozesse einbeziehen kann.»

Der Wissenschaftler möchte im Vorfeld nicht zu viel verraten. Es ist wichtig, dass die teilnehmenden Personen ihre persönliche Sicht spontan einbringen können. Nur so seien die Umfragen auch repräsentativ.

Workshops und Onlinefragebogen

Das Projekt ist eines von acht Studien der Forschungsinitiative «Blue-Green Biodiversity», welche zum Ziel hat, die Schnittstellen von Wasser und Erde als Ökosystem zu erforschen. Gemäss Projektbeschreibung ist ein weiteres Ziel, einen Praxisleitfaden zu erarbeiten, der die Planer eines Flussrenaturierungsprojektes über den Mehrwert einer aktiven Einbindung von Anwohnerinnen und Anwohnern aufzeigt, die über die üblichen Infoveranstaltungen hinausgeht.

In diesem und nächstem Jahr werden neben den Umfragen in der Bevölkerung auch Workshops organisiert, an denen sich die Teilnehmenden mit der Planung von Gewässerrenaturierung beschäftigen können. Bereits in den nächsten Tagen werden in Magden erste Briefe verschickt mit der Bitte, über einen Link einen Online-Fragebogen auszufüllen.

Für das Bauprojekt am Magdenerbach, das rechtskräftig festgesetzt ist, wurden bereits Vorbereitungsarbeiten getätigt und unter anderem mit Hilfe vom Naturschutzverein Ersatzbiotope zur Umsiedlung bestimmter Arten geschaffen. Baustart wird im April 2023 sein.