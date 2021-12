Magden: Rudolf Hertrich tritt als Vizeammann ab

Magden «Dass die Gesprächskultur erhalten bleibt»: Das wünscht sich Vizeammann Rudolf Hertrich zum Abschied Rudolf Hertrich sitzt seit 2006 im Gemeinderat von Magden. Ende Jahr nun tritt der Vizeammann von der politischen Bühne ab. Im Interview zum Abschied erinnert er sich an die lustigsten und schönsten Momente seiner Amtszeit – und äussert einen Wunsch für die Gemeinde. Thomas Wehrli 22.12.2021, 05.00 Uhr

Gemeindeammann André Schreyer (links) verabschiedete Vizeammann Rudolf Hertrich an der Gmeind Anfang Dezember. Horatio Gollin (4. Dezember 2021)

Magden ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, wie die meisten Gemeinden. Dabei ist im Dorf immer die Frage: Wie viel Wachstum vertragen wir, wie viel wollen wir?

Diese Fragen beschäftigten auch Rudolf Hertrich. Seit 2006 sitzt er im Gemeinderat. Noch. Denn der Vizeammann von Magden tritt Ende Jahr von der politischen Bühne ab.

«Meine» Einwohnerinnen und Einwohner

«Magden hatte 1959 1000 Einwohnende und bis 2015 ein durchschnittliches Wachstum von 51 Einwohnenden pro Jahr, als die Einwohnerzahl mit 3958 den Höchststand erreichte. Heute hat Magden knapp 3900 Einwohnerinnen und Einwohner und die Stagnation macht sich in rückläufigen Kinderzahlen bemerkbar; auf das nächste Schuljahr muss ein Kindergarten geschlossen werden.

Trotz des Wachstums der letzten 60 Jahre ist Magden ein lebendiges Dorf mit mehr als 40 aktiven Vereinen, mit einem grossen Angebot in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales für alle Altersgruppen, von den Kindern und Jugendlichen bis zur Generation 60+. Das ist eine Bereicherung für die Bevölkerung und trägt viel zum Dorfcharakter bei.»

Meine erste Erinnerung an das Amt

«Das war die Ressortverteilung im November 2005, an der ich den Bereich Tiefbau mit dem Bauamt übernehmen konnte, ein Bereich, mit dem ich während meiner ganzen beruflichen Tätigkeit immer wieder zu tun hatte. Dann die feierliche Amtseinsetzung und Vereidigung im schönen geschichtsträchtigen Rathaussaal Rheinfelden.»

Mein schönstes Erlebnis

«In den 16 Jahren gab es viele schöne Erlebnisse. Dazu gehört sicher die Einweihung des neugestalteten und erweiterten Schul- und Dorfplatzes, den ich als Ressortleiter begleiten und mit einer Rede einweihen konnte. Auch die interessanten Gemeinderatsreisen bleiben in Erinnerung, wo wir einmal pro Jahr ein Wochenende miteinander und den Partnerinnen und Partnern verbringen konnten, ohne über die Gemeinderatsgeschäfte zu reden.»

Ruedi Hertrich, tritt Ende 2021 als Vizeammann von Magden ab. Zvg / Aargauer Zeitung

Mein lustigstes Erlebnis

«Die Arbeit im Gemeinderat ist sachbezogen, im Interesse der Gemeinde. Natürlich gibt es auch bei seriöser Arbeit immer wieder etwas zum Lachen, was guttut und hilfreich ist für eine gute Zusammenarbeit und das Arbeitsklima belebt.»

Mein Eindruck vom (politischen) Fricktal

«Als Mitglied der Controlling-Gruppe der Regionalplanung Fricktal Regio hatte ich die Möglichkeit, einen vertieften Einblick in die politische Zusammenarbeit im Fricktal zu erlangen. Als neuer Gemeinderat konnte ich am Regionalen Entwicklungskonzept im Jahre 2007 feststellen, dass es sehr unterschiedliche Bedürfnisse zwischen den beiden Bezirken und den Gemeinden gibt. Trotzdem haben alle Gemeinden sowohl die Fricktal Charta unterschrieben als auch 2019 die neue Vision und Strategie von Fricktal Regio angenommen.

Ich erlebte in all den Jahren eine gute Zusammenarbeit bei Projekten und gemeinsamen Interessen. Bei der Vertretung von Fricktaler Interessen gegen aussen traten die Gemeinden und Parteien meist geschlossen auf.»

Mein Wunsch für die Gemeinde

«Unser Dorf wurde dank einer guten Infrastruktur, der guten Lage und auch eines vielfältigen Vereins- und Dorflebens attraktiv und blieb trotzdem ländlich schön und reizvoll. Wir haben einen anständigen Umgang miteinander, auch bei unterschiedlichen Meinungen und Ansichten. Ich wünsche mir, dass diese Gesprächskultur und das lebendige Dorfleben weiterhin gepflegt und erhalten bleiben.»

Mein Wunsch für die Gesellschaft

«Wir durchleben eine sehr schwierige Zeit mit der Pandemie, dem Klimawandel, der Altersvorsorge usw., die unser Land und die Gesellschaft immer weiter entfernen vom Erfolgsrezept, das unser Land grossartig und wirtschaftlich wohlhabend machte: Gemeinsam vorwärtsgehen, wenn auch in kleinen Schritten. Ich wünschte mir, dass wir wieder vermehrt gemeinsam die grossen Probleme angehen und vorwärtsgehen. Polarisierung und Beharren auf dem eigenen Standpunkt bringen nur Stillstand und keine Lösungen.»

Mein Wunsch an meinen Nachfolger

«Der Gemeinderat ist eine Kollegialbehörde und ein einzelner Gemeinderat kann nur zusammen mit dem Kollegium etwas bewirken. Mein Nachfolger kann sich auf ein ausgezeichnetes Kollegium freuen und auf die Unterstützung der professionellen Verwaltung und der Werk- und Hausdienste zählen. Ich wünsche ihm als Ressortleiter viel Befriedigung in seiner Tätigkeit.»

Mein Weihnachtswunsch

«Weihnachtliche Stimmung kommt in der aktuellen Situation mit vielen Einschränkungen und Unsicherheiten nicht wie üblich auf. Nutzen wir die Gelegenheit für etwas Ruhe, friedliches und fröhliches Beisammensein in der Familie und geniessen wir unsere schöne Landschaft in der Gemeinde und im Fricktal. Uns allen wünsche ich, dass wir gesund bleiben oder wieder gesund werden und möglichst bald diese Pandemie vergessen können.»

Mein letzter Tag als Vizeammann

«Offiziell wird das der 31. Dezember sein. Nach noch sehr arbeitsreichen letzten Wochen ist die Gemeinderatssitzung vom 20. Dezember aber wahrscheinlich der letzte Arbeitstag. Für die Übergabe der offenen Arbeiten und Projekte an die neuen Ressortleiter ist fast alles vorbereitet. Ganz zu Ende ist die Arbeit aber nicht, da ich den Gemeinderat für ein laufendes Projekt noch weiter unterstützen werde.»