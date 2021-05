Was macht den einen zum Helden und den anderen zum Kriegsverbrecher? Diese Frage beantwortet Karl Rühmann, der als Soldat im Jugoslawien-Krieg beteiligt war, in seinem Briefroman «Der Held». Im Kirchgemeindehaus in Möhlin las er aus seinem Werk vor.

Fritz Imhof 04.05.2021, 05.00 Uhr