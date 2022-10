Mountainbike: Die Fricktalerin Lea Huber über ihre Erfolge

Laufenburg/Sulz Sechs Tage Training in der Woche – so schuftet das Aargauer Mountainbike-Talent Lea Huber für ihre Medaillen Sowohl bei der U19-Weltmeisterschaft als auch bei der U19-Europameisterschaft durfte sich Lea Huber über Edelmetall freuen. Die 18-jährige Fricktalerin gehört zu den hoffnungsvollsten Mountainbike-Talenten der Schweiz. Sie spricht über ihr Erfolgsgeheimnis, Frauen im Spitzensport – und ihre grossen Idole. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Lea Huber aus Sulz holte an den U19-Mountainbike-Weltmeisterschaften Silber. Maxime Schmid

Es ist erst ihre siebte Saison, doch Lea Huber aus Sulz ist bereits mit hoher Geschwindigkeit an die Spitze des internationalen Mountainbike-Sports geschossen. In der U19-Kategorie der diesjährigen Weltmeisterschaften hat Huber im Sommer Silber geholt. An den Europameisterschaften erhielt sie sogar in zwei Disziplinen die silberne Medaille.

Huber liebt an ihrem Sport, dass sie an der frischen Luft sein und durch die Natur fahren kann. Auch die verschiedenen Komponenten des Mountainbike-Fahrens beeindrucken sie. Sie erklärt: «Technisch und physisch muss alles zusammenpassen beim Biken.»

Mit der Kollegin auf dem Podest

Die Silbermedaille an den Weltmeisterschaften zu gewinnen, sei ein unglaubliches Gefühl gewesen, sagt Huber:

«Meine gute Freundin Monique Halter aus Herisau wurde Weltmeisterin. Es war ein tolles Gefühl, mit ihr den Doppelsieg zu schaffen.»

Solch ein gemeinsamer Sieg der Schweizer Fahrerinnen wurde schon zwei Monate zuvor an den Europameisterschaften erreicht. Auch dort standen Huber und Halter auf dem Podest nebeneinander – auch da: Huber mit Silber, Halter mit Gold.

Lea Huber (links) und Monique Halter (Mitte) freuen sich über ihren Doppelsieg. Maxime Schmid

Umfeld und Atmosphäre im Team sind wichtig

Der Zusammenhalt im Team ist für Huber essenziell. Sie sagt: «Als Athletin ist das Umfeld und die Atmosphäre im Team extrem wichtig. Zusammen geht es besser als allein, obwohl Mountainbiken eigentlich ein Einzelsport ist.»

Dieser Teamzusammenhalt wird auch ersichtlich vor den Rennen. Wenn die Nationalmannschaft nämlich vor dem Start steht, zählt Huber: «Eins, zwei, drei», und dann schreien alle gemeinsam: «Wow!». Das ist der Schlachtruf des Teams, um sich gegenseitig zu motivieren.

Sie hat den Radsport im Blut

Angefangen mit dem Mountainbiken hat Huber dank ihrem Bruder und ihrem Vater. Die ganze Familie teilt eine Leidenschaft für den Radsport. Hubers Vater schloss sich mit anderen Mountainbike-Fans zusammen und gründete das Team, in dem Huber mit dem Sport anfing. Diese familiäre Unterstützung gibt Huber die Kraft und den Mut, ihre Ziele zu verfolgen.

Im Moment besucht Huber in der Alten Kanti in Aarau die Sportklasse. Dort ist viel Training angesagt: Sechs Tage pro Woche trainiert Huber. Sie sagt:

«Insgesamt sind es um die 14 Stunden Training in der Woche. Ab und zu gibt es auch einen Ruhetag.»

Hubers grosser Traum ist es, einmal ihr Hobby zum Beruf machen zu können. Sie denkt aber Schritt für Schritt. Denn in der näheren Zukunft ist ihr Ziel, es zu den U23-Weltmeisterschaften zu schaffen. In diese Kategorie wird Huber nächstes Jahr kommen und wird dort als 19-Jährige unter den Jüngsten sein.

Bald fährt Lea Huber in der U23-Kategorie. Maxime Schmid

Die Balance zwischen Mountainbike und Freizeit

Neben dem Mountainbiken fährt Huber auch gerne Langlaufski. Auch verbringt sie gerne Zeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen, erzählt sie: «Es ist oft schwierig, eine gute Balance zu finden. Aber wenn ich Zeit habe, unternehme ich sehr gerne Sachen mit meinen Freunden.»

Hubers Idole sind die Frauen des Mountainbike-Sports. So beeindrucken sie zum Beispiel die Schweizer Athletinnen Alessandra Keller oder Jolanda Neff. Huber sagt:

«Was uns Schweizerinnen und Schweizer ausmacht beim Mountainbiken, ist, dass wir technisch extrem gut sind. Das fehlt zum Teil bei anderen Nationen.»

Obwohl Mountainbiken früher ein eher männerlastiger Sport war, sagt Huber, sie treffe immer mehr Frauen an: «Der Schweizer Radsport Verband fördert stark, dass mehr Frauen Begeisterung an diesem Sport finden.» Auf die Frage, was einen guten Athleten oder Athletin ausmacht, antwortet Huber: «Man soll zwar leistungsorientiert sein, aber die Hauptsache ist, nie den Spass am Sport zu verlieren.»

