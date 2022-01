Laufenburg: Der Volg im Ortsteil Sulz ist eröffnet

Laufenburg/Sulz Der kühne Plan von vier Sulzern ging auf: Der Dorfladen ist gerettet – und jetzt eröffnet Am Donnerstag wurde die neue Volg-Filiale im Laufenburger Ortsteil Sulz eröffnet. Auf einer Verkaufsfläche von rund 128 Quadratmetern werden künftig rund 1800 Artikel angeboten. Möglich wurde das dank dem Einsatz von vier Sulzern – und der Unterstützung vieler Menschen aus dem Dorf und der Umgebung. Nils Hinden Jetzt kommentieren 27.01.2022, 18.00 Uhr

Vertreter der Zentrum AG freuen sich mit den Volg-Verantwortlichen über die Eröffnung. Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Nach rund einem Monat Bauzeit war es am Donnerstag so weit: Die neue Volg-Filiale im Laufenburger Ortsteil Sulz öffnete ihre Pforten. Der neue Dorfladen ist Teil eines neuen Zentrums an der Hauptstrasse, dem künftig ein Raffeisen-Standort und, wie nun bekannt wurde, auch ein junges Sulzer Elektronikunternehmen angehören sollen.

Produkte aus der Region

Die Volg Detailhandel AG betreibt die Filiale fortan und zahlt dafür eine Miete an die Liegenschaftsbesitzer, die Zentrum AG. Kaspar Gisler, der Bereichsleiter Verkauf der Volg Detailhandel AG sagt:

«Die Kunden erwartet auf einer Ladenfläche von 128 Quadratmetern ein Angebot von rund 1800 Produkten.»

Dabei werde besonderer Wert auf regionale Produkte gelegt. So kann man künftig beispielsweise Wein der Familie Weiss oder Honig der Familie Obrist aus Sulz im Volg kaufen. Weiter wolle man attraktive Öffnungszeiten bieten, sagt Kaspar Gisler. So wird die Volg Filiale künftig von Montag bis Freitag zwischen 6 und 19.30 Uhr und am Samstag von 7 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Weiteres Lädeli-Sterben verhindert

Die Laden-Eröffnung ist ein Erfolg für die rund 200 Aktionärinnen und Aktionäre der Liegenschaftsbesitzerin Zentrum AG. Diese wurde im vergangenen Jahr eigens dafür ins Leben gerufen, um Sulz ein attraktives Dorfzentrum zu ermöglichen und zu verhindern, dass die Sulzerinnen und Sulzer künftig keinen Dorfladen mehr haben.

Doch der Reihe nach: Bis 2017 war bereits einmal eine Volg-Filiale an der Sulzer Hauptstrasse zu Hause. Anschliessend folgte ein Treffpunkt-Dorfladen. Bis 2020 die Lokalität zum Verkauf ausgeschrieben wurde. Reto Weiss und seine Mitstreiter Alex Stäuble, Raphael Wächter und Meinrad Schraner – allesamt Sulzer – befürchteten, dass das Dorf damit seinen Dorfladen verlieren könnte. Das wollten sie unbedingt verhindern und so bildeten sie eine IG.

Reto Weiss. zvg / Aargauer Zeitung

Nach langen Gesprächen entschloss man sich, eine Zentrum AG zu gründen und Aktionärinnen und Aktionäre zu suchen, um die Lokalität zu kaufen und ein attraktives Dorfzentrum zu ermöglichen, blickte Weiss bei der Eröffnung zurück.

Grosse Solidarität für den Laden

Mit Erfolg: So konnten rund 485 Anteilsscheine à 1000 verkauft werden. Mit dem Geld kaufte die Gruppe die Lokalität und fand in der Raiffeisenbank Regio Laufenburg, dem Detailhändler Volg und Stäuble Elektronik wichtige Partner. Nun hoffe er, dass der Laden gut anlaufe, so Weiss.

Er ist überzeugt: «Ein Dorfzentrum, das die Möglichkeit bietet, Einkäufe zu machen, Bankgeschäfte abzuwickeln und Postsendungen aufzugeben, macht Sulz attraktiver.» Das wurde nun ermöglicht. Weiss sagt über die grosse Solidarität:

«Wir sind allen Aktionärinnen und Aktionären sowie Partnern sehr dankbar.»

Neben der Eröffnung der Volg-Filiale soll die Lokalität bald auch einen Bankomaten und ein Sitzungszimmer der Raiffeisenbank beherbergen. Weiter hat sich Stäuble Elektronik, ein Jungunternehmen zweier Sulzer, eingemietet.

Alles wird aber nicht neu: Wer den Volg betritt, der kann sich auf altbekannte Gesichter freuen. Denn: Alle Angestellten wurden vom Treffpunkt-Dorfladen übernommen. Dorothea Wirz, die stellvertretende Ladenleiterin, ist schon seit 13 Jahren dabei.

Das Team könnte in Zukunft noch wachsen. Es wird eine Filialleiterin gesucht. Weiter heisst es, dass man sich auch vorstellen könne, Lehrlinge auszubilden.

