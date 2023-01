S1-Bahn: Roland Agustoni freut sich über den Halbstundentakt

Laufenburg/Stein «Bei mir sind riesige Vaterfreuden aufgekommen»: Roland Agustoni freut sich über den Halbstundentakt – und mahnt zur Geschlossenheit im Abstimmungskampf Mit seiner Motion hatte Roland Augstoni (GLP) den Halbstundentakt zwischen Laufenburg und Stein 2017 auf die politischen Schienen gebracht. Er freut sich riesig über die Geburt seines Kindes: Der Grosse Rat stimmte dem Halbstundentakt am Dienstag zu. Gleichzeitig mahnt er, im Abstimmungskampf geschlossen aufzutreten – und dem Kanton auf die Finger zu sehen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Der Grosse Rat stimmte dem Halbstundentakt nach Laufenburg zu – es kommt allerdings zur Volksabstimmung. Andrea Worthmann

Roland Agustoni ist rundum zufrieden, wie ihn die AZ am Mittwoch telefonisch erreicht. Der ehemalige GLP-Grossrat aus Rheinfelden sagt mit einem breiten Grinsen:

«Am Dienstag sind bei mir riesige Vaterfreuden aufgekommen.»

Was er damit meint: Der Grosse Rat hat am Dienstag den Zusatzantrag von Werner Müller (Die Mitte) überraschend klar angenommen, dass der Kanton den Halbstundentakt zwischen Stein und Laufenburg nicht erst dann realisieren soll, wenn der Bund in 20 bis 30 Jahren die Kosten übernimmt, sondern dass er ihn jetzt umsetzen und die rund 61 Millionen aus der Kantonskasse zahlen soll. Damit hat der Grosse Rat gegen den Antrag der Regierung entschieden, der kurzfristig nur die Buslösung wollte.

Der ehemalige Grossrat Roland Agustoni (GLP) freut sich über den Entscheid. Emanuel Per Freudiger

Und eben: Roland Agustoni ist der Vater dieses Halbstundentaktes. Mit seiner Motion brachte er den Zug 2017 auf die Schienen und mit seiner Hartnäckigkeit auch ins Rollen. Er sei stolz auf die vielen Geburtshelfer, sagt Agustoni und meint damit die Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte, die sich in ihren Fraktionen mit viel Herzblut für den Halbstundentakt eingesetzt haben. Sie haben dazu beigetragen, dass Müllers Antrag am Dienstag komfortabel mit 91 zu 43 Stimmen angenommen wurde.

Scholl und Häseli stimmten dagegen

Gegen eine Finanzierung des Halbstundentaktes durch den Kanton stimmten allerdings auch zwei der 17 Fricktaler Grossräte: Bernhard Scholl (FDP) und Gertrud Häseli (Grüne).

Die FDP hatte sich bereits im Vorfeld klar gegen eine Finanzierung durch den Kanton gestellt und plädierte für die Buslösung, die nun als Übergangslösung ebenfalls kommt. Die Fraktion stimmte denn auch fast geschlossen gegen Müllers Antrag – 19 Grossräte waren dagegen, nur zwei dafür. Bei den beiden Befürwortern handelt es sich um Beat Käser, Gemeindeammann von Stein, und Bruno Tüscher, Gemeindeammann von Münchwilen – also «Nachbarn» der Bahnlinie.

Grossrat Bernhard Scholl (FDP). benibasler.com

Für Scholl sprechen drei Gründe dagegen, den Halbstundentakt vorzeitig auf Kosten des Kantons zu realisieren. «Er löst keines der Verkehrsprobleme, das wir aktuell oder in Zukunft haben», sagt er und spielt damit auch auf die niedrige Auslastung der S1 zwischen Laufenburg und Stein an. Zweitens brauche es für die Erschliessung des Sisslerfelds den Bus und drittens müssten zuerst die Pendlerströme untersucht und eine Gesamtverkehrsanalyse gemacht werden.

«Die Region hat grosse Verkehrsprobleme. Aber dieser Zug ist nicht die Lösung. Deshalb bin ich dagegen, dass der Kanton dafür 61 Millionen Franken ausgibt.»

Bei den Grünen stimmten alle Fraktionsmitglieder für den Zusatzantrag – mit Ausnahme von Häseli, also ausgerechnet der Fricktaler Grossrätin. Dass sie gegen die Finanzierung durch den Kanton ist, ist seit langem bekannt. Sie pflichtet Scholl bei, dass 61 Millionen Franken für die wenigen Personen, welche die Bahnlinie nutzen, zu viel Geld ist. «Das kann man besser einsetzen.» Und wie Scholl ist sie überzeugt:

«Es braucht zuerst eine Gesamtverkehrsplanung. Man darf nicht ein einzelnes Puzzlestück rausbrechen und jetzt einfach realisieren.»

Grossrätin Gertrud Häseli (Grüne). Severin Bigler

Auch wenn Häseli und Scholl im Grossen Rat überstimmt wurden – in trockenen Tüchern ist der Halbstundentakt noch nicht. Denn der Antrag von Stefan Huwyler (FDP, Muri), den Entscheid dem Behördenreferendum zu unterstellen, fand am Dienstag genügend Unterstützer. Somit entscheidet das Aargauer Stimmvolk über den Halbstundentakt – oder wie es Agustoni mit der Vatermetapher formuliert: «Das Kind muss nochmals unter die Wärmelampe.»

Agustoni schüttelt den Kopf. «Es ist unbegreiflich, wie man bei einem so klaren Entscheid den Antrag auf ein Behördenreferendum stellen kann.» Wäre der Entscheid knapp gewesen, hätte er vollstes Verständnis – «aber so ist es eine reine Quengelei».

«Die Region muss kämpfen»

Vor dem Volksentscheid hat Agustoni zwar Respekt, ist aber zuversichtlich, dass das Aargauer Stimmvolk zustimmen wird. «Es gibt keine sachlichen Argumente gegen den Halbstundentakt, und wenn man aufzeigt, dass das ganze Fricktal hinter dem Ausbau steht, wird die Solidarität spielen», ist er überzeugt. Schliesslich hätten sich die Ammänner aller 32 Fricktaler Gemeinden geschlossen hinter den Ausbau gestellt. Er mahnt aber auch: «Die Region muss kämpfen.»

Agustoni hält eine andere Gefahr für grösser: «Der Regierungsrat hat den Halbstundentakt nie gewollt. Er hat es in der Hand, das Projekt zu verzögern.» Hier seien die Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte gefordert. «Sie müssen der Regierung auf die Finger schauen und immer wieder nachfragen, wenn es zu langsam läuft.» Damit der Zug auch tatsächlich ins Rollen kommt.

