Niedrig-Pegel bremst Stromproduktion der Rheinkraftwerke aus

Laufenburg/Rheinfelden «Mehr Wasser ist unser Wunsch»: Niedrig-Pegel bremst Stromproduktion der Energiedienst AG aus Die Stromproduktion der Wasserkraftwerke in Rheinfelden und Laufenburg hinkt zwischen 10 und 15 Prozent hinterher. Grund ist die trockene Witterung in den ersten vier Monaten des Jahres. Allenfalls kann die Minderproduktion dazu führen, dass das Unternehmen Strom zukaufen muss und die Marge sinkt. Dennis Kalt 02.07.2022, 05.00 Uhr

Das Rheinkraftwerk in Laufenburg hat im ersten Tertial 190 Gigawattstunden an Ökostrom produziert. zvg

Was Spazierende, Velofahrende und Camping-Fans die letzten Wochen gefreut haben dürfte, passt der Energiedienst Holding AG mal so gar nicht. Die Rede ist vom trockenen, regenfreien Wetter. Denn der Stromproduzent mit seinen grossen Rheinkraftwerken in Laufenburg und Rheinfelden braucht für diese einen ordentlichen Abfluss, damit die Turbinen auf Hochtouren laufen.

Nur eben: Lang anhaltenden, kräftigen Niederschlag gab es im ersten Tertial kaum. So zieht denn auch Alexander Lennemann, Sprecher der Energiedienst Holding AG, eine ernüchternde Zwischenbilanz. Er sagt:

«Von Januar bis April war die Produktion in beiden Kraftwerken etwa 10 bis 15 Prozent unter den Planwerten.»

Der Winter und das Frühjahr, hier insbesondere der März, seien aussergewöhnlich trocken gewesen. Konkret zeigt sich dies an den Messdaten der Wetterstation in Bad Säckingen. Für März weist diese nicht mal ein Drittel der Niederschlagsmenge des langjährigen Mittels aus.

Unter Umständen muss Ökostrom zugekauft werden

Auch derzeit sieht die Lage nicht besser aus. Per 1. Juni betrug die Abflussmenge bei der Messstation in Rheinfelden rund 800 Kubikmeter pro Sekunde (m3/s). Normal sind für den Monat jedoch rund 1500 m3/s. «Die Stromproduktion liegt derzeit bei etwa zwei Drittel des möglichen Maximums», sagt Lennemann.

Gefahr, dass alle Turbinen abgestellt werden und dereinst gar kein Strom mehr produziert wird, bestehe aber keine. Bei weniger Wasserangebot würden einzelne Turbinen abgeschaltet oder die Leistung zurückgefahren. «Es ist immer genügend Wasser vorhanden, um einen Teil der Turbinen zu betreiben», sagt Lennemann.

Ob die aktuelle Minderproduktion Folgen hat, sei im Moment noch schwer abzuschätzen, so Lennemann. Dies hinge davon ab, wie sich der Rest des Jahres wassermässig entwickelt und auch, was die Strompreise an den Börsen machen. Unter Umständen habe die Minderproduktion Auswirkungen auf den Stromvertrieb des Unternehmens. Lennemann sagt:

«Da wir eine gewisse Menge des Ökostroms für Kundinnen und Kunden reserviert haben, müssen wir ihn gegebenenfalls zu höheren Einkaufspreisen woanders beschaffen, wenn wir ihn nicht selbst erzeugen können.»

Dies drücke dann die Marge des Energieunternehmens. Generell trägt der Unternehmensbereich Produktion – mit den beiden grössten eigenen Kraftwerken in Rheinfelden und Laufenburg – zu einem grossen Teil des Unternehmensergebnisses bei.

Mehr Wasser in der zweiten Jahreshälfte als Wunsch

Die Prognosen hinsichtlich der Stromproduktion orientieren sich immer an den durchschnittlichen Monatswerten der vergangenen zehn Jahre. Es sei aber nicht möglich, eine Vorhersage zu treffen, wie sich das Jahr bezüglich Wasserführung weiter entwickle. Tendenziell stehen jedoch nun mit Juni und Juli am Hochrhein zwei der stärksten Produktionsmonate an, da in diesen für gewöhnlich das Schmelzwasser aus den Alpen ankomme.

«Niedrige Abflüsse im Frühjahr können auch im weiteren Verlauf des Jahres durch höhere Abflüsse im Herbst oder Winter kompensiert werden», sagt Lennemann und schiebt nach: «Mehr Wasser in der zweiten Jahreshälfte – das ist natürlich unser Wunsch.»