Strompreisschock in Laufenburg bleint auf der Agenda

Laufenburger Strompreisschock «Können die Stromversorgung nicht binnen einer Woche umkrempeln»: Stadt sucht Lösungen für Dreh an der Preisschraube In Laufenburg bleibt die für 2023 bevorstehende massive Strompreiserhöhung auf der politischen Agenda. Bei der Gemeindeversammlung im November dürfte es Vorstösse geben, die Verbraucherinnen und Verbraucher doch noch zu entlasten. Im Raum steht der Verzicht auf das Netznutzungsentgelt. Kooperationen beim Stromeinkauf sollen ebenso helfen.

Laufenburg bleibt von der Strompreiserhöhung, hier die Strommasten bei der Schaltanlage der Swissgrid, elektrisiert. Claudio Thoma

In Sachen Strompreiserhöhung in Laufenburg schlagen die Wellen weiter hoch. Die Initiantin der Petition an den Stadtrat, die Laufenburger FDP-Ortspartei mit René Leuenberger, kündigt für die kommende Gemeindeversammlung am 17. November Vorstösse an, den Preisschock in Höhe von satten 160 Prozent im 2023 für die Laufenburgerinnen und Laufenburger doch noch abzumildern.

Im Raum steht, dass die Stadt für 2023 auf das Netznutzungsentgelt verzichten soll. Leuenberger sagt:

«Das wäre ein einschneidender finanzieller Verlust. Dennoch muss es gelingen, die Preise in einen halbwegs erträglichen Rahmen zu bringen.»

Wie der Antrag letztlich formuliert ist, sei noch offen, klar aber schon jetzt, dass die FDP die Zusammenkunft des Souveräns nutzen werde. Christian Ruede, Vizeammann und Präsident der Elektrakommission, schätzt, dass der Verzicht auf das Netznutzungsentgelt etwa zwei Millionen Franken kosten würde.

580 Laufenburgerinnen und Laufenburger haben die Eingabe der FDP-Petition auf petitio.ch, der Petitionsplattform der «Aargauer Zeitung», unterschrieben. Eine ihrer Forderungen hiess: umgehende Durchführung einer öffentlichen Orientierung in der Stadthalle. Diese fand vergangene Woche unter reger Beteiligung statt. Mehr als 300 Einwohnerinnen und Einwohner wollten vom Stadtrat wissen, warum sie nächstes Jahr so massiv mehr zahlen müssen.

Leuenberger: «Starkes Zeichen für die Unzufriedenheit der Leute»

Für Leuenberger ist das «ein starkes Zeichen dafür, dass die Leute unzufrieden sind». Die Anwesenden hätten aber «kaum handfeste Infos» erhalten und viele Fragen seien unbeantwortet geblieben, lautet Leuenbergers Bilanz des Infoanlasses. Der FDP-Politiker:

«Die Strategie des Stadtrates blieb unklar, es sei denn, sie besteht im Warten und Hoffen auf wieder fallende Preise.»

So erwartet Leuenberger, dass der Stadtrat sich über die Versammlung hinaus äussert, in einer schriftlichen Antwort auf die eingereichte Petition. Das wird er laut Stadtammann Herbert Weiss im Laufe dieser Woche auch tun. Man werde die aktuelle Stadtratssitzung noch zu Abklärungen nutzen und dann die Antworten auf die Fragen formulieren. «Wir nehmen das ernst, wir haken das nicht einfach so ab», betont Weiss.

Dem Stadtammann zufolge wird das Thema Strompreiserhöhung bei der Gemeindeversammlung im November Thema sein, in Form von Informationen zum weiteren Vorgehen. Der Stadtrat werde keine konkreten Massnahmen traktandieren, sagt Weiss. Dafür sei die Zeit zu knapp. Die Versammlungsbotschaften seien bereits gedruckt.

Der Stadtrat will abklären, was machbar ist

Weiss sagt, er wolle nichts versprechen. Ob es gelingt, dass die Stadt an der Preisschraube noch drehen oder die Stromkundinnen und Stromkunden anderweitig entlasten kann, sei offen. Man wolle abklären, was machbar ist. Ideen gebe es. Der Stadtammann schränkt aber ein:

«Wir können die Laufenburger Stromversorgung nicht binnen einer Woche umkrempeln.»

Die Stadt werde mit der Energiedienst AG, Betreiberin des Laufenburger Rheinkraftwerks, die Kooperation suchen. Auch Leuenberger sieht darin Chancen. Seien doch für 2023 erst 25 Prozent des Stroms eingekauft. Womöglich gelinge es in Zusammenarbeit mit Energiedienst, für die verbleibenden 75 Prozent attraktive Konditionen zu erreichen. Das wird am Preis für 2023 nichts mehr ändern, kann aber für die Folgejahre von Vorteil sein.

