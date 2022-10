Laufenburger Infoveranstaltung über Strompreiserhöhung

Laufenburger Strompreisdebakel Stadtrat muss mehrfache Vorwürfe des Versagens einstecken – Entschuldigung gegenüber der Bevölkerung bleibt aus In Laufenburg stellten sich Elektrakommission und Stadtrat kritischen Fragen zur Strompreiserhöhung um 160 Prozent. Der Unmut der rund 300 Anwesenden war gross. Einige forderten den Stadtrat auf, sich mit Härtefällen zu beschäftigen und sozial schwache Familien zu unterstützen. Ohne Verkündung konkreter Massnahmen zur Abfederung der Preise ging die Veranstaltung über die Bühne. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 25.10.2022, 18.00 Uhr

Die volle Stadthalle zeigt das grosse Interesse an der Veranstaltung. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Die Stadthalle in Laufenburg war proppenvoll, als am Montagabend die Informationsveranstaltung zum Thema Strompreiserhöhung stattfand. Mehr als 300 Bürgerinnen und Bürger wollten wissen, warum sie nächstes Jahr eine Erhöhung von 160 Prozent hinnehmen müssen.

Stadtammann Herbert Weiss begrüsste seinen Vize Christian Ruede als Präsident der Elektrakommission, der in seiner einleitenden Ansprache vor allem auch auf die vorangegangene Kritik an die Stadt einging. Dabei wurde besonders das unpersönliche Anschreiben mit der Information über die Strompreiserhöhung kritisiert. Ruede sagte:

«Selbstverständlich hätte man es anders machen können, da kann man uns kritisieren, der Inhalt wäre aber gleich geblieben.»

Zu der wiederkehrenden Frage nach dem «eigenen» Kraftwerk in Laufenburg erklärte er, dass es zwar auf dem Gemeindeboden stehe, aber seit Anfang Januar keine physische Verbindung mehr zum Schweizer Verteilernetz besteht. Es sei Eigentum der Energiedienst Holding, von denen der Strom zu Marktkonditionen eingekauft werden müsse.

Referenten erklären Grundlagen zur Strombeschaffung

Adrian Widmer von EVU-Partners referierte danach über Grundlagen der Strompreise, deren Zusammensetzung und Beschaffungsstrategien. Der Kauf in Tranchen, so wie Laufenburg es praktiziert, soll das Risiko minimieren, zu ungünstigen Momenten der Preisentwicklung den Strom zu beschaffen und sich somit längerfristig mit dem Preis festzulegen. Andererseits kann es auch die Chance vernichten, im besten Moment zu kaufen und somit langfristig einen niedrigen Preis zu erhalten.

Adrian Widmer referiert über Strombeschaffung. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Energiedienst muss Strom zukaufen

Daniel Schölderle von der Energiedienst Holding erklärte, dass das Unternehmen zurzeit doppelt so viel Strom verkauft als es selbst produziert und deshalb auch Energie zugekauft werden muss. Auch er erklärte anhand der Marktpreisentwicklung die Wichtigkeit des Beschaffungszeitpunktes. Er sagt:

«Jetzt haben wir tendenziell steigende Preise, da wäre eine frühe Strombeschaffung gut gewesen.»

Da könne man mal richtig und mal falsch liegen, so Schölderle weiter, und rückblickend habe die Stadt Laufenburg viele Jahre auch zu guten Konditionen eingekauft, das dürfe man nicht vergessen.

Laufenburgs Beschaffungsstrategie liegt in der Kompetenz der Elekrakommission. Der Strom wird in der Regel in Tranchen beschafft, die allerdings zeitlich frei wählbar sind, erklärt Kommissionspräsident Ruede. Die Stromtarife werden dann vom Stadtrat genehmigt.

Wie Laufenburg den Strom beschafft hat

Im Mai 2022 wurde eine Tranche zu 28.6 Rappen pro Kilowattstunde beschafft und zu 35 Rappen tariflich kalkuliert. Damit stand der Strompreis für 2023 fest. Die Restbeschaffung solle bei hoffentlich sinkenden Preisen im Herbst gemacht werden. Auf die im Vorfeld oft gestellte Frage, ob die Gemeinde die Kosten abfedern könnte, rechnet Ruede die entstehenden Kosten vor, die je nach Vergütung bis zu 2,5 Millionen Franken hoch wären.

Auch zu sogenannten Härtefällen, also Familien oder Unternehmen, für die die Stromrechnung nächstes Jahr nicht bezahlbar ist, steht in Diskussion, wie Grenzen gezogen werden und wie es mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung vereinbar ist.

Auf das Nutzungsentgelt soll verzichtet werden

René Leuenberger, der mit der FDP auch die Petition zur Durchführung der Veranstaltung lancierte, meldete sich zuerst zu Wort und schlug vor, 2023 auf das Nutzungsentgelt zu verzichten. Er rief dazu auf, dies bei der Gemeindeversammlung zu beschliessen.

Wann denn endlich Fotovoltaik in der Altstadt erlaubt werden würde, fragten einige und erhielten Antwort von André Maier von der Baukommission. Er weist auf die derzeitige Revision der Nutzungsplanung hin, bei der FV-Anlagen nicht mehr wie bis anhin ausgeschlossen sind. Allerdings wird auf der nächsten Gemeindeversammlung über Fotovoltaik auf Gemeindegebäuden abgestimmt.

Als weitere Massnahme wird die Elektrakommission ihre Beschaffungsstrategie überprüfen und der Stadtrat wird sich in strategische Handelsoptionen vertiefen. Personelle Konsequenzen werde es nicht geben.

Stadtammann Herbert Weiss spricht zu den Bürgerinnen und Bürgern. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Kein Wort der Entschuldigung

Ein Bürger bemängelte, dass immer noch kein Wort der Entschuldigung fiel, woraufhin er viel Beifall erhielt. Auch wurde von einigen gefordert, sich doch mit Härtefällen zu beschäftigen und sozial schwache Familien zu unterstützen. Immer wieder wurde der Stadt Versagen bei der Strombeschaffung vorgeworfen und oft auch Unverständnis, ein Kraftwerk vor der Haustür zu haben, an das man nicht angeschlossen sei.

Ergebnislos, aber mit viel Input seitens der Anwesenden, schloss die Veranstaltung nach gut drei Stunden.

