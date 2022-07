Menschen erteilen Laufenburg/Baden gute Noten bei Ranking

LAufenburg/Baden Bürgermeister Krieger mächtig stolz: Seine Stadt ist die Nummer eins am Hochrhein Die «Badische Zeitung» hat Einwohnerinnen und Einwohner aus acht Gemeinden befragt, wie gut es sich am Hochrhein und im Hotzenwald wohnen lässt. Dabei kam heraus: Die Lebensqualität ist im deutschen Laufenburg besonders hoch. Vor allem der Einzelhandel ist top. Beim öffentlichen Verkehr sehen die Menschen aber noch Verbesserungspotenzial. Martin Köpfer 02.07.2022, 05.00 Uhr

Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger kann stolz sein, seine Stadt hat im Ranking der «Badischen Zeitung» Bestnoten erreicht. Martin Köpfer

Was gefällt den Menschen am Hochrhein besonders gut? Wo drückt sie der Schuh? Das wollte die «Badische Zeitung» in einer grossen Umfrage wissen. Der «BZ-Check» lief vom 21. Mai bis 12. Juni. Insgesamt haben 1205 Menschen mitgemacht und Fragen zu 15 Kategorien beantwortet – vom Nahverkehr über den Einzelhandel und die Gastronomie bis zu Sicherheit und Sauberkeit.

Und: Den ersten Platz belegt die Stadt Laufenburg. In allen Kategorien zusammengenommen, erreichte Laufenburg den Wert von 6,4 bei Bewertungen von null bis zehn bei einem Durchschnitt von 5,9 bei allen Gemeinden. Besonders schätzen die Teilnehmenden die Lebensqualität, den Einzelhandel und die Sauberkeit in der Stadt.

Bei der Lebensqualität erreicht Laufenburg mit dem Spitzenwert von 8,3 mit deutlichem Abstand auch den Spitzenplatz unter den acht Städten und Gemeinden. Rickenbach, das im Gesamtranking auf dem zweiten Platz liegt, kommt bei der Lebensqualität auf 7,7 Punkte, was auch hier den zweiten Platz ausmacht.

Der Einzelhandel ist ein grosser Pluspunkt

Dass Laufenburg ganz vorne liegt, freut Bürgermeister Ulrich Krieger, wobei dieser nicht verwundert ist, dass die Stadt beim weit umspannenden Punkt Lebensqualität so gut abschneidet. Er sagt:

«Wir haben einen ganz hervorragenden Mix mit einer schönen Altstadt, einem hohen Freizeitwert mit Rhein und Wald, haben überall kurze Wege und können beim Einzelhandel, Schulen sowie Kindergärten und Kitas punkten.»

Und tatsächlich wird der Einzelhandel in Laufenburg mit einer Punktzahl von 8,0 am besten bewertet – besser als beispielsweise Bad Säckingen mit der 7,5 auf dem zweiten Platz. Gerade auch der Einzelhandel hat sich nach Kriegers Einschätzung nicht nur quantitativ beispielsweise mit dem «Laufenpark», sondern auch qualitativ sehr stark weiterentwickelt. Krieger nennt dabei mit dem «E-Biker» und «Obi» die letzten beiden Grossunternehmen, die sich in Laufenburg angesiedelt haben und starke Strahlkraft weit über den Ort hinaus haben.

Der Nahverkehr erhält schlechte Bewertungen

Dass die Stadt dagegen mit der eher mässigen Bewertung von 5,1 noch auf dem ersten Platz landet, spricht eigentlich Bände und gleichzeitig dafür, dass die Einwohnerinnen und Einwohner quer durch alle Gemeinden mit dem öffentlichen Personennahverkehr und dem Velowegnetz nicht zufrieden sind. Diese Kategorie bildet die am schlechtesten bewertete mit einem Gesamtdurchschnitt von nur 4,2.

Laufenburg kann verglichen mit anderen Orten immerhin mit zwei Bahnhöfen punkten, wenn auch eine bessere Taktung durch den durchfahrenden Interregio-Zug fehlt. In den Ortsteilen gebe es zwar den Stadtbus, der aber vorwiegend die Schülerinnen und Schüler bedient, da sieht auch Krieger Defizite. Er sagt:

«Aber bei acht Stadtteilen können wir natürlich nicht so gute Verbindungen anbieten wie grosse Städte.»

Probleme gibt es auch bei der Umsetzung des Veloverkehrskonzeptes des Landkreises, um schnell von A nach B zu kommen. Zwar gebe es den durchgehenden Veloweg von Hauenstein bis zum «Laufenpark», doch dann ist Schluss. Eine grosse Lösung bei der Weiterführung dieses Veloweges wird aber wohl noch Jahre brauchen, wie erst jüngst in der Sitzung des Gemeinderates deutlich wurde, als genau dieses Thema auf der Tagesordnung gestanden hat. Für alle, die es etwas gemütlicher haben wollen, gibt es aber einen schönen Veloweg am Rhein entlang.

Gastronomie und Kultur gefallen den Menschen

Deutlich besser sieht es wieder beim gastronomischen Angebot aus: Auch hier liegt Laufenburg ganz vorne mit 7,0 Punkten vor Bad Säckingen mit 6,7 bei einem Durchschnitt von 6,0. Gemeinsam den ersten Platz belegen Laufenburg und Bad Säckingen mit 6,2 Punkten beim Thema kulturelles Angebot.

Und auch beim Thema, wie gut es sich als Senior oder Seniorin in der Stadt leben lässt, sowie beim Thema Kinder und Familie hat Laufenburg wieder die Nase vorn. Bei der Gesundheitsversorgung landet Laufenburg auf dem vierten Platz mit 4,7 Punkten, klar vorne ist hier Rickenbach.

Krieger macht für das durchschnittliche Abschneiden die Schliessung verschiedener Arztpraxen in den vergangenen Jahren verantwortlich, sieht die Stadt aber trotzdem insgesamt gut versorgt, was auch für Zahnärzte und Physiopraxen gilt.

Die auch insgesamt schlechte Bewertung der Gesundheitsversorgung am Hochrhein und Hotzenwald führt er auch auf die Nachwirkungen der Spitalschliessung in Bad Säckingen zurück. Gleichzeitig freut sich Krieger über den Standort des Klinikneubaus in Albbruck an der Stadtgrenze.