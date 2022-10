Laufenburg: Zweiter Anlauf für Modernisierung von Museum Schiff

Laufenburg Zweiter Anlauf für das Millionenprojekt: So will der Museumsverein das «Schiff» fit für die Zukunft machen Nachdem 2020 das Modernisierungsprojekt für das Museum Schiff an der Urne scheiterte, soll es nun mit einem überarbeiteten Projekt klappen. Eine multimediale Show, ein Zeitstrahl sowie diverse Themenkabinette sollen das Museum für alle Zielgruppen ansprechend machen. Dennis Kalt 19.10.2022, 05.00 Uhr

Das Museum Schiff in Laufenburg soll ein zeitgerechtes Ausstellungskonzept erhalten. Visualisierung

Die Enttäuschung beim Museumsverein Laufenburg war schier grenzenlos, als an der Referendumsabstimmung im Februar 2020 die Ortsbürger das 4,1 Millionen Franken teure Projekt zur «Schiff»-Sanierung beerdigten. Drei Jahre intensive Arbeit war umsonst. So ist die Ausgangslage auch heute noch die gleiche: Nach über 40 Jahren braucht das Museum Schiff eine umfassende Sanierung sowie ein zeitgerechtes Ausstellungskonzept.

Nun startet der Museumsverein mit einem überarbeiteten Konzept einen zweiten Anlauf. An der Medienveranstaltung im Museum Schiff am Dienstagnachmittag stellte er das Modernisierungsprojekt vor. 4,29 Millionen Franken sollen die Baukosten für Sanierung und Erweiterung betragen. Mit weiteren 650’000 Franken rechnet der Museumsverein für das neue Ausstellungskonzept, inklusive Einrichtung.

Neues Museum soll 2026 eröffnen

Das Projektteam ist zuversichtlich, dass diesmal das Modernisierungsprojekt durchkommt. Dennis Kalt

Man habe über die letzten Monate mit viel Herzblut am Projekt gearbeitet, führte Ruedi Lüscher vom Projektteam aus und schob nach:

«Wir sind überzeugt, dass 2026 ein renoviertes, nationales und kantonales Baudenkmal, ausgestattet mit einer neuen Ausstellung, eröffnet werden kann.»

Gemäss Projektleiter Joe Schnetzler soll, im Gegensatz zum vorherigen Projekt, das neue Museum Schiff nun künftig ebenerdig von der Fischergasse über alle fünf Geschosse mit einer Treppe und einem Lift erschlossen werden – eine direkte Einladung für alle Besucherinnen und Besucher also. Möglich ist diese Erhöhung der Sicherbarkeit sowie die barrierefreie Erschliessung des Museums durch den Auszug der Salmenfänger aus der dortigen Bar.

Die Ausstellungsfläche wird mit neu 670 Quadratmetern beinahe verdoppelt. Zudem wird das «Höfli», das derzeit nicht nutzbar ist, überdacht. Damit entsteht im Erdgeschoss ein Multifunktionsraum für Veranstaltungen, Gastronomie oder private Events. Neben der Eingangshalle mit Empfangsbereich bietet der bestehende Kellerraum Platz für eine kleinen Museumsshop.

Ein Zeitstrahl der Geschichte und Themenkabinette

Das neue Ausstellungskonzept sieht etwa eine multimediale Show im Gewölbekeller vor, einen Rundgang durch die Dauerausstellung entlang eines Zeitstrahls der Geschichte der Stadt oder etwa Themenkabinette zur Fasnacht, der Flösserei, dem Kraftwerk und weiteren prägenden Elementen der Stadt. Im Dachgeschoss steht künftig ein 125 Quadratmeter grosser Raum für Wechselausstellungen zur Verfügung.

Der jährliche Unterhalt des modernisierten Museums, der mehr als 160’000 Franken pro Jahr beträgt, sei – vor allem durch Spenden – gesichert, so Lüscher. Er geht nicht davon aus, dass das neue Museum mit einer Verdopplung der Ausstellungsfläche für die Stadt zu gross würde. Er sagte:

«Es ist das Museum für beide Städte Laufenburg und einer einzigartigen Geschichte.»

Zudem würden mit der neu und modern konzipierten Dauerausstellung viele Exponate erst den nötigen Raum für eine interessante Präsentation erhalten.

Ob der Museumsverein sein Projekt so verwirklichen kann, wird sich in rund einem Monat weisen. Dann entscheiden Einwohner- und Ortsbürgerversammlung, ob sie sich mit 500’000 respektive 850’000 Franken am Projekt beteiligen. Zudem braucht es grünes Licht von Laufenburg (Baden) für eine Summe über 150’000 Euro.

Der Löwenanteil mit 1,63 Millionen Franken wird vom Swisslos Fond des Kantons erwartet. Der Rest wird durch den Museumsverein, Subventionen, Spenden und Eigenfinanzierung erbracht.

Hannes Burger, Präsident des Museumsvereins, ist sich sicher, dass das Projekt diesmal goutiert und umgesetzt wird. Nochmals drei Jahre Zeit für eine weitere Überarbeitung zu investieren, das kann er sich wahrlich kaum vorstellen.