Alles im Dunkeln: «Reading by night» in Laufenburg begeisterte

Laufenburg Worte und Musik in der Dunkelheit – eine ganz besondere Lesung begeisterte Die Kultschüür veranstaltete am Samstag «Reading by night». Dabei sass das Publikum im Dunkeln, während die Autorinnen Silvia Götschi und Alice Grünfelder in einem separaten Raum aus ihren Büchern lasen. Julia Pleninger spielte Intermezzi am Klavier. Peter Schütz 06.11.2022, 12.58 Uhr

Lesung und Musik der besonderen Art: Alice Grünfelder, Julia Pleninger und Silvia Götschi (v.l.) nach «Reading by night». Peter Schütz

Eine Lesung ohne Licht? Das Publikum sitzt im Dunkeln? Totale Finsternis rundherum? Dieses Experiment findet einmal im Jahr und immer am ersten Novembersamstag in der Kultschüür statt.

Diesmal zu Gast waren die Autorinnen Silvia Götschi und Alice Grünfelder sowie die Pianistin Julia Pleninger. Eingeladen war auch der Theaterautor Lukas Holliger, doch er musste krankheitshalber passen.

Silvia Götschi las aus ihrem Krimi «Etzelpass», Alice Grünfelder aus ihrem Roman «Die Wüstengängerin». Aus Lukas Holligers Romandebüt «Das kürzere Leben des Klaus Halm» lasen sie schliesslich abwechselnd. Dazwischen spielte Julia Pleninger Ausschnitte aus Kompositionen von Chopin, Debussy und Mompou.

Kein direkter Kontakt mit Publikum

Kultschüür-Chef Martin Willi freute sich am Zustandekommen dieser Veranstaltung der besonderen Art. Zumal eine eineinhalbstündige Lesung im Dunkeln eine andere Herangehensweise als mit Licht erfordert. Alice Grünfelder stellte fest:

«Es gibt keinen direkten Kontakt zum Publikum wie bei einer Zoom-Sitzung ohne Bild.»

Aber: «Ich finde das eine spannende Idee», sagte sie.

Die Autorinnen befanden sich in einem separaten und beleuchteten Raum im Obergeschoss, wo sie hinter verschlossener Tür in ein Mikrophon sprachen. Im eigentlichen Veranstaltungsraum, wo sonst Theater und Konzerte gespielt werden, sass das Publikum in völliger Finsternis.

Nichts lenkte es von den vorgelesenen Texten ab, keine Gesichter, keine Mimik, keine Gestik, keine Bücher. Im Gegenzug konnten die Autorinnen nicht in die Gesichter ihrer Zuhörinnen und Zuhörer blicken, konnten keine Reaktionen wahrnehmen, lasen wie für sich selbst.

Vorstellungsvermögen wird angeregt

Aber diese Art der Lesung hatte auch einen überzeugenden Vorteil: Sie regte das Vorstellungsvermögen des Publikums an. Wozu die Lesenden ihren Beitrag auch leisten konnten, indem sie die Texte – Dialoge, Beschreibungen von Handlungen – stärker oder schwächer akzentuierten.

Silvia Götschi und Alice Grünfelder setzten ihre Stimmen wie bei einem Hörspiel ein. Wenn sie ihre Tonlagen veränderten, entstand der Eindruck, als ob tatsächlich mehrere Personen sich austauschen würden. Silvia Götschi trug ihre Passagen aus dem Buch «Etzelpass», indem die Protagonisten es mit bedrohlichen Mächten zu tun haben, recht lebendig vor. Ebenso Alice Grünfelder, die in «Die Wüstengängerin» ein Panorama der Schicksale von Menschen, die in China an den Rand gedrängt werden, zeichnet.

Inermezzi am Klavier

Zum Gelingen des Abends trug Julia Pleninger am Klavier bei. Ihre Intermezzi zwischen den Lesungen trugen die Spannung weiter – mal tänzelnd, mal spukhaft, dann wieder getragen, leise, melancholisch, aber immer auf den Punkt genau. Die Pianistin war bei ihrer Auswahl sorgfältig und umsichtig vorgegangen.

Das kam gut an und war ein weiterer Beleg dafür, dass weniger manchmal mehr sein kann. Ausgenommen das Publikum, das in Anbetracht der Qualität des Anlasses mehr hätte sein dürfen.