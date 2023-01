Stadtführer erzählt erlebte Geschichten

Laufenburg «Wir haben Brände simuliert, um die Leute zu unterhalten»: Geschichten aus vielen Jahren als Stadtführer Adi Ruoss war mehr als 20 Jahre Stadtführer in Laufenburg und hat den Leuten vor allem in der Nachtführung «sagenhafte Geschichten» erzählt. Nun hat er seine Laterne abgegeben. Übrig bleiben lustige, aber auch aufwühlende Geschichten und die Erkenntnis, wie man mit Besserwissern umgeht. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Adi Ruoss ist jetzt Stadtführer ausser Dienst. Nach mehr als 20 Jahren hörte er damit auf. Bild: Andrea Worthmann

Durch den Künstler Erwin Rehmann wurden Anfang der 90er-Jahre die Stadtführungen ins Leben gerufen. Adi Ruoss kam recht bald dazu und wurde Stadtführer. Besonders fasziniert hatten ihn die Nachtführungen, die damals Benjamin Schwitter kreiert hatte. Dort ging es um mystische Sagen und Geschichten, weniger um «Geschichtliches» im eigentlichen Sinne.

Schwitter war damals auf der Suche nach einem Stellvertreter. Ruoss war interessiert, machte aber zu dem Zeitpunkt eine längere Reise nach Kanada. Während dieser Zeit starb Schwitter und Ruoss übernahm danach die Nachtführung und baute sie immer weiter aus.

Der Wasenturm mit seinen Gefängniszellen, die Kasematten bei der Kirche, der Schlossberg, dazu mystische Geschichten, deren Wahrheitsgehalt die Gruppen erraten durften: Das machte Ruoss Freude. Und so wurden sie auch Programm beim Ferienspass. Besonders bei Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 13 Jahren waren die Touren im Dunkeln beliebt.

So erzählte man ein paar Mal, falls die Gruppe ein Feuer sehen sollte, wäre es die Aufgabe des Nachtwächters, dies zu melden. Sie müssten also auch darauf achten und prompt wartete hinter der nächsten Ecke eine brennende Feuerschale. Das war dann sehr aufregend für die Kinder.

In all den Jahren erlebte Ruoss aber auch bei den Führungen selbst die eine oder andere Geschichte, zum Beispiel bei einem Besuch im Gerichtssaal mit einer Gruppe, die sich für eine Schulzusammenkunft traf. Ruoss kann sich daran besonders gut erinnern. Für ihn war es die einprägsamste Geschichte in seiner Zeit als Stadtführer.

Im Gerichtssaal kamen traurige Erinnerungen hoch

Die Gruppe war recht betagt – Ruoss schätzt das Alter der Teilnehmenden auf rund 80 Jahre – und teilweise schon mit Gehhilfen unterwegs. Ein Besuch im Gerichtssaal war gewünscht und auch geplant. Auffällig war, dass ein Mann der Gruppe immer ein bisschen weiter hinten ging, fast apathisch wirkte. «Ein anderer sagte mir dann, dass der schon immer so war, auch schon in der Schule», erinnert sich Ruoss.

Nach Betreten des Gerichtssaals haben einige die Kulisse genutzt, um «Gericht zu spielen» und darüber zu scherzen, wer wohl der Schlimmste in der Schule gewesen war. Der besagte Mann hielt sich im Hintergrund in einer Ecke auf. Ruoss fragte ihn, ob er etwas sagen möchte. Er wollte, stellte sich vor seine ehemalige Klasse und holte aus.

Er erzählte von der Überwindung, die es ihn kostete, den Gerichtssaal überhaupt wieder zu betreten, denn er habe als Junge dort gegen seinen eigenen Vater aussagen müssen. Dieser habe damals ein schweres Delikt begangen und die Familie war in Verruf.

Keiner wusste davon und es herrschte beklemmende Stille, bis ein anderer das Wort ergriff, die Unterhaltung an sich nahm und die Führung abbrach. Ruoss erzählt:

«Nachdem sie sich bei mir verabschiedet hatten, gingen sie dann noch in den ‹Adler› und hatten es gut.»

Aber es gab auch andere erinnerungswürdige Erlebnisse: «Einmal kam bei einer öffentlichen Führung nur eine Person. Selbstverständlich habe ich die Führung trotzdem gemacht», sagt Ruoss. Ein weiteres Mal seien es nur zwei Personen gewesen, eine davon war eine blinde Frau, die alles, selbst den nicht ungefährlichen Abstieg in die Kasematten, mitgemacht habe.

Mit den Jahreszahlen hatte er es nicht so

Bei der Nachtführung hat sich Ruoss gerne geschichtliche Jahreszahlen gespart. Bezüglich der Gründe hielt er sich nicht bedeckt. Er sagte zu seiner geführten Gruppe: «Zum einen wird sich die sowieso keiner von euch merken und zum anderen könnten die Besserwisser unter euch ja sonst die Führung weitermachen.» Das sass.

Mit Federhut und Laterne: Die Nachtwächter-Führung lag Adi Ruoss besonders am Herzen. Bild: Hans Christof Wagner (16. März 2015)

Nachdem im vergangenen Jahr eine Gruppe neuer Stadtführer ausgebildet wurde, nutzte Ruoss die Gelegenheit und kündigte. Er habe es lange gemacht und viel Freude dabei gehabt. Er sei mit 76 Jahren zwar noch fit, aber man dürfe nicht vergessen, dass mit der Vorbereitung und der Führung doch ein paar Stunden draufgehen. Mir wird nicht langweilig, ich habe genug Hobbys und verbringe auch gerne Zeit mit meinen Enkelkindern, sagt Adi Ruoss.

