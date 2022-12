Lernstation Klostermatte vereint viele Semester

«Wir alle werden mal alt und auf Pflege angewiesen sein» – wie eine Lernstation Pflegeberufe qualitativ aufwerten will

Im Aargau sind sie Pioniere. Das Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg hat als einziges Alters- und Pflegeheim eine eigene Lernstation, in der sich die Lernenden in Eigenverantwortung um die dort lebenden Bewohnenden kümmern.