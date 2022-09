Unterwegs mit Hannes Burger auf der Laufenburger Acht

Laufenburg Wippend über die Schlucht: Unterwegs mit «Erwanderer» Hannes Burger auf Laufenburgs neuester Attraktion Auf 6,1 Kilometer verbindet sie zwei Städte über den Rhein: die Laufenburger Acht. 20’000 Wandererinnen und Wanderer zählte der Rundweg bereits, doch nur wenige kennen ihn so gut wie Hannes Burger. Auf einer Erkundungstour zeigt der Präsident des Museumsvereins die schönsten Flecken und erklärt, warum er die Hängeseilbrücke lieber hoch- als runterläuft. Thomas Wehrli 17.09.2022, 05.00 Uhr

Hannes Burger auf der Hängeseilbrücke: Es schaukelt ganz erträglich. Thomas Wehrli/ Aargauer Zeitung

Er kennt das Städtchen und seine Geschichte so gut wie kaum ein zweiter: Hannes Burger, ehemaliger Stadtrat, seit vielen Jahren Präsident des Museumsvereins und Laufenburgs «Erwanderer».

Was läge da nicht näher, als mit Burger die jüngste Attraktion des Städtchens, den grenzüberschreitenden Wanderweg, der über zwei Brücken und einen Wehrübergang führt, zu erwandern?

Nichts – ausser, dass derzeit nicht der ganze Rundweg passierbar ist. Ein Sturm hat im Juni einen Baum umgerissen und eine Hangtreppe in Schieflage gebracht. Seither ist der Weg auf einem Teilstück auf Schweizer Seite gesperrt.

120’000 Franken für Reparaturen

Die Energiedienst Holding AG, die für den Uferunterhalt zuständig ist, ersetzt derzeit die Treppe und sichert sie ab. Dafür investiert das Energieunternehmen um die 120’000 Franken. Ab 1. Oktober wird wieder der ganze Weg begehbar sein.

Ein Teilstück des Rundweges muss nach einem Baumsturz saniert werden. Bild: hgr (23. August 2022)

Burger schreitet forschen Schrittes von seinem Altstadthaus in Richtung Laufenbrücke. Er selber hat die 6,1 Kilometer lange Laufenburger Acht, wie der Rundweg heisst, mindestens schon zehnmal erwandert. «Jedes Mal entdecke ich wieder Neues», schwärmt er.

Abstecher zum ­Kriegsdenkmal

Wo man in den Rundweg einsteigt, ist jedem selber überlassen. Burger empfiehlt aber einen Start ab Laufenbrücke, und den Weg von hier aus über die deutsche Seite zu laufen. Wieso? Er schmunzelt. «Da gibt es keinen faktischen Grund. Mir gefällt der Weg so herum einfach besser.»

Unbedingt, so mahnt Burger, müsse man den kleinen Abstecher auf das Kriegsdenkmal auf badischer Seite machen. «Die Aussicht von hier ist einfach atemberaubend», sagt er, steigt flugs die Treppen hinauf, biegt in den kleinen Pfad links ab, stellt sich auf die Plattform unterhalb des Denkmals, schaut auf «sein» Laufenburg. «Herrlich, nicht», sagt er, erwartet aber eigentlich keine Antwort, denn er weiss ja, dass es so ist.

Wippend über die Schlucht

Weiter geht es, wieder ins «Tal» hinunter, auf den Rheinuferweg und schon steht man vor der eigentlichen Attraktion der Laufenburger Acht: der 37 Meter langen Hängeseilbrücke über eine kleine Schlucht. Gleich darauf folgt eine zweite Hängebrücke. «Ich laufe die Hängeseilbrücke lieber hoch als runter», sagt Burger, schmunzelt wieder. «Da schaukelt es deutlich weniger. In meinem Alter ist die Brücke deshalb in diese Richtung besser zu laufen.»

Und schon ist er weg, mitten auf der Brücke, schaut zurück. «Ein herrliches Gefühl», sagt er, während er auf der Brücke leicht hin und her wippt.» Die Wippbewegung ist ganz erträglich, allerdings ist die Brücke für Menschen mit Höhenangst wohl schwierig zu laufen. Schwierig ist auch das Gefühl, als wir wieder festen Grund unter den Füssen haben: Der Körper scheint einen Augenblick lang weiter hin und her zu wippen, fast so, als wäre man leicht berauscht.

Die Natur arbeitet entlang des Wegs

Burger stapft voran und zeigt auf eine Stelle neben den Gleisen der Hochrheinbahn, die dereinst elektrifiziert werden soll. «Hier haben sie im Frühsommer begonnen, aufzuforsten.» In einem Jahr werde das schon alles zugewachsen sein, mutmasst Burger. «Die Natur arbeitet.»

Weiter geht es auf dem breiten Mergelweg, bis Burger abrupt stoppt, auf den Fluss zeigt, der nun deutlich unter uns liegt. «Sehen Sie dort? ‹Meine› Schwäne.» Er strahlt. Burger kann man mit Fug und Recht als Schwanenvater von Laufenburg bezeichnen, denn er beobachtet die Wasservögel für sein Leben gern und hält ihr Leben auch fotografisch fest. Er schwärmt und sagt:

«Es ist jedes Mal eine Wucht, wenn die Tiere Junge haben.»

In diesem Jahr blieb die Wucht allerdings aus; die Eier verschwanden über Nacht aus dem Gelege. Burger vermutet, dass ein Fuchs die Eier geholt hat. «Für ihn ein gefundenes Fressen.»

Ein Rundweg mit viel Abwechslung

17 Stelen erzählen die Geschichte des Flusses und von Laufenburg. Thomas Wehrli/ Aargauer Zeitung

Was Burger an dem Rundweg gefällt, ist die grosse Abwechslung, die er bietet. Wald, Brücken, Wiesen, Stege, Badstube, Fischerhütte. «Gelungen sind auch die Stelen, welche die Wanderer über den Fluss und die Geschichte von Laufenburg informieren.» 17 sind es, alle informativ – und alle dank des Maskottchens LauRhy auch für Kinder spannend.

Der Rundweg führt über den Wehrübergang beim Kraftwerk, der neu ganzjährig geöffnet ist. Burger sagt:

«Ich bleibe hier gerne stehen und schaue dem Wasser zu.»

«Die Kraft der Natur», wie es Burger nennt, ist gerade bei viel Wasser «tief beeindruckend». Manchmal tuckert auch der «Löwe von Laufenburg» Richtung Kraftwerk und nimmt hier die Schleuse. «Eine Schleusenfahrt dauert 20 Minuten», weiss Burger. Eile mit Weile.

Der Grundgedanke ­überschreitet Grenzen

Auf Schweizer Seite führt der Rundweg unterhalb des Rehmann-Museums vorbei und damit an jenem Platz, von dem der kürzlich im 100. Lebensjahr verstorbene Erwin Rehmann erzählt hat, dass er im Zweiten Weltkrieg oftmals Flüchtlinge gesehen habe, wie sie im Schutz der Dämmerung in die Schweiz schwammen.

Heute sind die beiden Laufenburg eng miteinander verbunden. Der grenzüberschreitende Gedanke prägt das Miteinander. Zwei Länder, eine Stadt.

Hartgesottene baden hier auch im Winter

Die «kleine Runde», wie es Burger nennt, endet in der Badestube. Hier kann man sich gut von der Wanderung erholen – im Sommer auch mit einem Bad im Rhein. Ganz Hartgesottene steigen hier auch im Winter zu einem erfrischenden Bad – bei Wassertemperaturen um den Nullpunkt – in den Rhein.

Zurück bei der Laufenbrücke zieht Burger ein ebenso schnelles wie kurzes Fazit: «Einfach gelungen.» Das hört man von vielen, die den Weg schon einmal unter die Füsse genommen haben – und dafür spricht auch eine Zahl: Bereits mehr als 20’000 Wanderinnen und Wanderer haben sich schon auf die Laufenburger Acht gemacht.