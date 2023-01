Laufenburg: Einblicke in die Demenzstation der Klostermatte

Laufenburg Zu Besuch auf der Demenzabteilung: Warum die Gänge kein Ende haben und das Pflegepersonal Musik von AC/DC vorspielt Menschen mit einer Demenzerkrankung haben besondere Bedürfnisse, auf die im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg individuell eingegangen wird. Bauweise und Einrichtung sind mit Bedacht auf diese Erkrankung angepasst. Ein Bericht über Gedächtnistraining durch Quizspiele, alte Fotos an den Türen und den Spagat zwischen Realität und Fantasie. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Der Gemeinschaftsraum auf der Demenzstation. Bild: Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

«Eine Blume mit A», sagt die Pflegerin und rollt einen Stoffball zu einem Bewohner an den Tisch im Gemeinschaftsraum. Der überlegt kurz und sagt dann «Aster». Ein paar weitere Bewohnerinnen und Bewohner in unterschiedlichen Stadien der Demenzerkrankung sitzen noch mit am Tisch und machen mit. Auch den Pflegerinnen macht es sichtlich Freude und so geht es dann hin und her mit dem Ball, den Buchstaben und den Blumen.

Dirk Kerst, Pflegedienstleiter des Alterszentrums, und Cornelia Bürgler, Leiterin der 2016 eröffneten Demenzstation, führen durch die Räumlichkeiten der geschlossenen Abteilung, die durch ihre vielfältige und liebevolle Einrichtung auffällt. 14 Bewohnerinnen und Bewohner leben auf der Station. 15 Pflegepersonen kümmern sich in mehreren Schichten um ihre Schützlinge.

Ein Raum weiter das Wohnzimmer mit Fernseher. Darin ein grosses Sofa und Sessel, die Gemütlichkeit ausstrahlen. «Die Bewohner schauen sehr gern fern, aber es wird genau ausgewählt, was geschaut wird», erklärt Kerst. Sie sagt:

«Nachrichten könnten verstörend wirken, gerade in der heutigen Zeit.»

Bürgler ergänzt: «Es werden gerne Tier- oder Musiksendungen, Heimatfilme oder auch Reisemagazine geschaut.»

Eintauchen in eine imaginäre Realität

Beim Umgang mit Demenzerkrankten sei besonders wichtig, die Biografie der Person zu kennen, sagt Kerst. Was mag die Person, was kennt sie und was löst Reize aus? Je genauer man die Person kennt, desto besser weiss man, wie man die Person abholen kann.

Bei einer Bewohnerin, die sich eher zurückzieht und ruhig ist, versucht das Pflegepersonal mit Musik, in ihrem Fall von AC/DC, sie zu motivieren und dazu zu bringen, sich zu bewegen oder einfach nur ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Das klappt meist gut.

Wichtig ist auch in die Realität der Erkrankten einzutauchen. Möchte eine Bewohnerin beispielsweise ihre Tochter von der Schule abholen, die aber schon lange nicht mehr zur Schule geht, dann spielt das Pflegepersonal mit und steigt mit in die Geschichte ein, um Vertrauen zu schaffen. Durch Gespräche mit den Bewohnenden selber, aber auch mit den Angehörigen, lernt man viel über das Erlebte der Erkrankten. Kerst erklärt:

«Wenn der Patient sagt, er war im früheren Leben Pilot, er war es aber nicht, ist das trotzdem seine Realität, die für ihn wichtig und auch schön ist.»

An dem Punkt könne man dann in die imaginäre Welt einsteigen, ihn abholen und dorthin lenken, wo man ihn brauche. Das alles kostet natürlich auch Zeit und brauche Erfahrung.

Auch der Aufbau der Station folgt einem bestimmten Konzept: Die Einzel- oder Zweibettzimmer sind über einen Gang zu erreichen, der nicht endet, sondern im Kreis herumführt. Grund dafür ist der Bewegungsdrang, den viele Demenzerkrankte haben. Bei Gängen, die mit einer Tür oder an der Wand enden, stünden demente Menschen dann oft davor und wollen weiter, können aber nicht. In der Mitte des Kreisganges befindet sich ein schöner Innenhof.

Die Gänge auf der Demenzabteilung führen im Kreis. Die Lampen beschreiben eine Kurve, sodass der Helligkeit nachgegangen werden kann. Bild: Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Fotos von früher an den Zimmertüren

Die Seiten der Zimmertüren sind alle grossflächig in unterschiedlichen Farben gestrichen, die sich auch am Zimmerschrank und an den Vorhängen wiederfinden. So sollen die Bewohnenden ihre Zimmer besser selbstständig finden können. An der Zimmertür selber befinden sich Fotos der dort Wohnenden in jungen Jahren und aus der heutigen Zeit. Auch das dient der Orientierung.

Das Licht in der Einrichtung simuliert die Tageszeiten. Am Mittag ist es am hellsten, zum Abend hin wird es immer dunkler. Das soll helfen, die Tagesorientierung zu behalten. Es darf aufgestanden werden, wann man möchte, ausser man will gar nicht. Dann wird freundlich und mit bekannter Motivation nachgeholfen.

Leiterin der Demenzabteilung Cornelia Bürgler und Pflegedienstleiter Dirk Kerst. Bild: Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Die Aktivitäten reichen von Quizspielen, Tanzen, improvisierten Kegelspielen über gemeinsames Kochen, Gespräche oder einfach nur miteinander zusammenhocken und die Hände halten. Berührungsängste gibt es keine. Immer wieder sieht man, wie die Pflegerinnen die Bewohner anfassen, umarmen, streicheln und so Nähe vermitteln. Bürgler liebt ihre Arbeit und sie strahlt das auch aus. «Die Bewohnenden geben einem so viel zurück», sagt sie. Gleichzeitig lobt sie die Harmonie im Team, das sehr gut funktioniere.

Beim Ballquiz ist man beim Buchstaben R angelangt. Gab es da nicht mal ein Lied? «Weisse Rosen aus Athen» stimmt Bürgler an und ein Patient singt sofort mit, der Rest stimmt mit ein, schunkelt oder summt mit. Verabschiedungen werden auf der Station übrigens vermieden. Auch das könnte unerwünschte Reize auslösen.

