Hat der Kindergarten Wasentor in Laufenburg bald ausgedient?

Laufenburg Weichenstellung in der Bildungspolitik: Hat der Kindergarten Wasentor bald ausgedient? Der Stadtrat hält es für die bessere Lösung, dass ab Schuljahr 2022/23 alle Kindergartenkinder der Kernstadt die Einrichtung Vogtsmatte hinter dem Bahnhof besuchen – weil sie moderner, grosszügiger und mit Synergien einhergehend ist. Aber es gibt Vorbehalte gegen die Pläne, den Kindergarten Wasentor in der Altstadt aufzulösen – vor allem wegen des Schulwegs. Hans Christof Wagner 25.03.2022, 05.00 Uhr

Der Kindergarten Wasentor in Laufenburg steht vor dem möglichen Aus. Hans Christof Wagner

In der Kernstadt von Laufenburg besuchen die Mädchen und Jungen zwei Kindergärten: die mit dem Einzugsgebiet Altstadt den Wasentor- und die mit Wohnort südlich der Kantonsstrasse den Vogtsmatte-Kindergarten hinter dem Bahnhof.

Das ging bislang gut. Doch zum Schuljahr 2022/23 stehen Änderungen der kantonalen Vorgaben an. Danach legt das Schulgesetz die Maximalzahl einer Kindergartenabteilung bei 25 Kindern fest. Für den Standort Wasentor wäre das kein Problem. In der Vogtsmatte aber müsste eine zweite Abteilung entstehen. Dort wäre die Maximalzahl überschritten.

Im Schuljahr 2022/23 werden laut Gemeinderätin Rebecca Melton 47 Laufenburger Kinder den Kindergarten besuchen – 31 aus dem Einzugsgebiet Vogtsmatte, 16 aus dem Einzugsgebiet Wasentor.

Jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten: Entweder besuchen mindestens sechs Kinder aus dem Einzugsgebiet Vogtsmatte den Kindergarten Wasentor. Oder alle 16 vom Wasentor wechseln in die Vogtsmatte, wo dann eine zweite Abteilung eingerichtet würde.

Nun wären mit 16 Mädchen und Jungen mehr Kinder von einer Schliessung des Standorts Wasentor und der Zusammenlegung der Betreuung im Kindergarten Vogtsmatte betroffen, als wenn beide Standorte bestehen blieben. Dennoch sagt Melton:

«Die Konzentration auf den Standort Vogtsmatte hat viele Vorteile für die Kinder. Und der Schulweg ist nach Abschluss der Strassensanierung nun gut zumutbar und sicher.»

Denn das ist klar: Um in die Vogtsmatte zu gelangen, müssten die Altstadt-Kinder die auch mit Lastwagen vielbefahrene Kantonstrasse überqueren. 2020 hatte die sich noch inmitten der Sanierungsphase befunden. Denn vor zwei Jahren war eine mögliche Schliessung des Wasentor-Kindergartens schon einmal Thema.

«2020 wurde darauf verzichtet, da die Verkehrssituation aufgrund der Strassensanierung sehr unübersichtlich war, sich ständig verändert hat und sich die Eltern deswegen grosse Sorgen machten», sagt Melton.

2020 kamen gegen die Pläne 230 Unterschriften zusammen

Es war aber nicht nur die Sorge um die Sicherheit der Kinder. Dass die Attraktivität der Altstadt unter einer Schliessung leide, war auch Thema. Letztlich waren mehr als 230 Unterschriften für den Erhalt des Kindergartens Wasentor zusammengekommen.

Der Kindergarten Vogtsmatte in Laufenburg ist 2018 erbaut worden. Jetzt könnte er für die Kernstadt der alleinige Kindergarten werden. Hans Christof Wagner

Moderner, weil erst 2018 für 2,75 Millionen Franken erbaut, und grosszügiger, weil für drei Abteilungen ausgelegt – so lauten die Argumente der Stadt pro Vogtsmatte. Es sei besser, alle Laufenburger Kinder kämen in den Genuss seiner Vorzüge, als Kinder von dort in eine enge Altstadtliegenschaft zu schicken.

Elternrat fordert «nachhaltige Lösung» zur Querung der Kantonsstrasse

Der Elternrat der Burgmatt-Schule bezweifelt, dass damit allein schon alles besser werde. In einer Stellungnahme kritisiert er weiter, nicht in die Pläne «im Voraus involviert worden zu sein». Darin fordert er auch eine «nachhaltige Lösung» zur sicheren Querung der Kantonsstrasse – in Form einer Unter- oder Überführung.