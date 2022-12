Politdemo von Zürcher Tierschutzaktivisten kommt ins Fricktal

Laufenburg Wegen Lammfleisch und Hühnereiern: Tierschützer stürmten einen Gottesdienst – und stehen nun vor Gericht Im Frühjahr stürmte eine Gruppe von Aktivisten einen Gottesdienst in einer Zürcher Kirchgemeinde – weil diese zu Ostern die Tradition pflegt, Hühnereier und Lammfleisch zu essen. Nun mussten sich zwei der Aktivisten vor dem Bezirksgericht Laufenburg verantworten – wobei sich der Gang vor das Gericht für die beiden auszahlte. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 08.12.2022, 18.00 Uhr

Gegen Aktivisten einer Tierschutzgruppe, die in Zürich in einer Kirche demonstriert hat, wird jetzt in Laufenburg verhandelt. zvg

Es war eine Politaktion in der Grossstadt Zürich. Jetzt findet deren strafrechtliche Aufarbeitung ausgerechnet im beschaulichen Fricktal statt. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg wurde zuständig, weil einer der insgesamt rund 15 beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten vergleichbare Tierschutzaktionen auch im oberen Fricktal durchgeführt haben soll.

Nicht alle aus der Gruppe hatten den von der Staatsanwaltschaft gestellten Strafbefehl akzeptiert, sondern Einsprache dagegen erhoben. Am Donnerstag nun standen zwei der Beschuldigten vor dem Laufenburger Bezirksgericht.

Was war vorgefallen? Am 3. April 2022, kurz vor Ostern, hatte die Gruppe den Gottesdienst in einer englischsprachigen Zürcher Kirchengemeinde aufgesucht, um gegen Tiermast und Fleischproduktion zu protestieren. Die Kirche war dabei nicht zufällig gewählt. Hält sie die Aktivistengruppe doch für mitschuldig am Leid der Tiere. Pflege sie doch die Tradition, zu Ostern Lammfleisch und Hühnereier zu essen, so der Vorwurf.

Die zwei Verfahren, die am Donnerstag am Bezirksgericht Laufenburg stattfanden, bildeten den Auftakt für eine ganze Prozessserie, die Bezirksgerichtspräsident Beat Ackle in den kommenden Monaten abzuleisten hat. Es geht um den Zürcher Fall – aber wohl auch noch um andere.

Sie waren als Brautpaar verkleidet

Nötigung, Hausfriedensbruch und Störung der Glaubens- und Kulturfreiheit lauteten die Delikte, welche die Staatsanwaltschaft dem ersten Beschuldigten vorwarf. Dieser zeigte dem Bezirksgericht ein Video der Aktion, das in Teilen auch auf dem Onlineportal «ZüriToday» ausgestrahlt worden ist. Es zeigt, wie die Gruppe die Zürcher Kirche betritt, teils als Brautpaar verkleidet, sich an den Altar stellt und Transparente gegen Missstände in der Tierhaltung hochhält.

Anfangs noch geduldet, traten dann Kirchgemeindemitglieder in Aktion, um die Kundgebung zu unterbinden. Der Beschuldigte sagte aus:

«Man hat uns mit der Polizei gedroht, versucht, die Plakate zu entreissen, und uns zum Verlassen der Kirche gedrängt.»

Die Gruppe sei aber nur wenige Minuten geblieben und immer bestrebt gewesen, gewaltfrei zu demonstrieren. Man habe mit den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern in einen Dialog treten wollen, sagte der Mann aus, der für sich einen Freispruch forderte.

Der erste Beschuldigte, der in Laufenburg vor dem Bezirksgericht stand, gab «TeleZüri» auch ein Interview. Hans Christof Wagner

Dem wollte Ackle nicht entsprechen. Er hielt ihn für schuldig im Sinne der Anklage, entliess ihm aber die von der Staatsanwaltschaft geforderte 1350-Franken-Geldbusse und reduzierte die Höhe der bedingten Geldstrafe um 20 Tagessätze. Ackle hielt die Störung der Glaubens- und Kulturfreiheit für das schwerwiegendste Delikt. Man hätte die Kundgebung auch ausserhalb durchführen können, argumentierte der Richter. Um fürs Tierwohl zu demonstrieren, hätte man keinen Gottesdienst stören müssen, so Ackle.

Beschuldigter muss Geldbusse über 10’000 Franken nicht bezahlen

Am Vormittag verhandelte das Bezirksgericht gegen den einen Beschuldigten. Am Nachmittag war die Verhandlung gegen einen zweiten angesetzt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft waren hier mit Nötigung, Hausfriedensbruch und Störung der Glaubens- und Kulturfreiheit dieselben. Der zweite Beschuldigte reklamierte «mildernde Umstände» für sich. Er sagte aus:

«Wir hatten auf die Solidarisierung der Kirchenbesucherinnen und -besucher gebaut und die hat es vereinzelt auch gegeben.»

Doch auch ihn verurteilte Ackle. Und auch bei ihm reduzierte er das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmass deutlich: 20 Tagessätze weniger und der Verzicht auf eine 10'000-Franken-Geldbusse.

