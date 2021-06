Laufenburg: Knatsch zwischen Finanzkommission und Stadtrat

Laufenburg Wegen Differenzen zwischen Stadtrat und Finanzkommission: Zwei Mitglieder werfen den Bettel hin Zwei von drei Mitgliedern der Laufenburger Finanzkommission treten nicht für eine weitere Amtsperiode an. Hintergrund sind Differenzen mit dem Stadtrat. Die Kommission wünschte sich offenbar mehr Mitsprache und Kompetenzen ‒ die der Stadtrat nicht gewähren wollte. Nadine Böni 22.06.2021, 05.00 Uhr

In der Laufenburger Finanzkommission droht nach zwei Rücktritten eine Baustelle. Peter Schütz

Mindestens zwei von drei Sitzen in der Laufenburger Finanzkommission gilt es neu zu besetzen: Wie an der Gemeindeversammlung vergangene Woche bekannt wurde, stellen sich sowohl Martin Leuenberger als auch Samuel Maier nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Bei Kommissionspräsidentin Jackie Schindler ist aus gesundheitlichen Gründen noch offen, ob sie weitermacht.

Hintergrund des zweifachen Abgangs sind offenbar Differenzen zwischen Kommission und Stadtrat. Das räumen sowohl Kommissionsmitglied Martin Leuenberger wie auch Stadtammann Herbert Weiss ein. Wobei beide Seiten betonen, dass diese keineswegs auf persönlicher Ebene lägen. Vielmehr geht es um Kompetenzen. Weiss drückt es so aus: «Es geht um eine Abgrenzungsfrage: Inwieweit soll und darf eine Finanzkommission in die Arbeit des Gemeinderats eingreifen?»

Stadtrat beruft sich auf kantonale Weisungen

Der Stadtrat beruft sich hierbei auf das Handbuch zur Rechnungsprüfung des Kantons. Herbert Weiss sagt:

«Darin sind klare Weisungen, an die wir uns halten. Die Finanzkommission hatte Wünsche, die weit darüber hinaus gehen.»

Die Finanzkommission bemängelt dagegen, jeweils «nur sehr dezidiert Zahlen und Unterlagen erhalten» zu haben, wie Martin Leuenberger sagt. «Eine Überprüfung von Rechnung und Budget, die unseren Ansprüchen entspricht, war so nicht möglich.»

Kommission fühlt sich nicht ernst genommen

Er und Samuel Maier hätten dies dem Stadtrat mehrmals so mitgeteilt – geändert habe sich kaum was. «Wir fühlten uns nicht ernst genommen», sagt Leuenberger. Am Donnerstag machte er vor den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung schliesslich öffentlich auf die Differenzen aufmerksam und brachte einen Vorschlag: die Finanzkommission mit einer Geschäftsprüfungskommission zu ergänzen. Leuenberger erklärt:

«Eine Geschäftsprüfungskommission ist stärker in das Tagesgeschäft involviert. Von dieser Idee erhofften wir uns mehr Einblicke.»

An der Versammlung stellte sich Herbert Weiss auf den Standpunkt, dies sei in der Gemeindeordnung so nicht vorgesehen. Auf Nachfrage wiederholt er das: «Für eine Ergänzung der Finanzkommission braucht es eine Anpassung der Gemeindeordnung – dies wiederum müsste an der Gemeindeversammlung bewilligt werden.»

Mitglieder ziehen Schlussstrich

Weiss will nicht ausschliessen, dass dereinst eine entsprechende Anpassung vorgenommen werden könnte, lässt allerdings durchblicken, dass der Anstoss dazu nicht vom Stadtrat, sondern aus der Bevölkerung kommen müsste. Er selbst sähe keinerlei Vorteile bei einer entsprechenden Ergänzung, so Weiss.

Die Kommissionsmitglieder Samuel Maier und Martin Leuenberger ziehen jetzt einen Schlussstrich. Leuenberger sagt:

«Unter diesen Umständen macht es für uns keinen Sinn, dieses Amt weiter auszuführen.»

Sie hätten sich nicht für die Finanzkommission gemeldet, weil «wir gerade nichts Besseres zu tun hatten – wir haben uns gemeldet, weil wir etwas bewegen wollten», sagt er weiter und spricht Klartext: «So bringt das aber nur Frustration.»

Einfluss auf die Suche nach Nachfolgern

Herbert Weiss ist bewusst, dass der öffentliche Knatsch zwischen Finanzkommission und Stadtrat nicht eben förderlich sein könnte bei der Suche nach Nachfolgern für Leuenberger und Maier. Er sagt:

«Das gibt ein schlechtes Bild ab und könnte mögliche Interessenten abschrecken.»

Deshalb ist es ihm wichtig, zu betonen, dass «die Zusammenarbeit mit der Finanzkommission in der vorigen Besetzung über Jahre hinweg einwandfrei funktioniert» habe. «Es gab einen guten und teils durchaus auch kritischen Austausch», so Weiss. «Ich bin überzeugt, dass das auch in Zukunft wieder möglich sein wird.»