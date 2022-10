Laufenburg: Ein Fünftel der Altersheimbewohner an Corona erkrankt

Laufenburg Ein Fünftel der Altersheimbewohner ist an Corona erkrankt: «Vor zwei ­Jahren hätte ein solch massiver Ausbruch alle in Panik versetzt» Im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg grassiert eine Coronawelle: 21 Bewohnerinnen und Bewohner sowie mehrere Angestellte sind am Virus erkrankt. Der Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal hat angesichts der zunehmenden Corona- und Grippeinfektionen in seinen beiden Häusern in Laufenburg und Frick die Maskenpflicht wieder eingeführt – und setzt auf den Booster. Reicht das? Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

In Laufenburg werden jene Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht infiziert sind, zum zweiten Mal geboostert. Michael Buholzer / KEYSTONE

Im Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg grassiert derzeit das Coronavirus. 21 Bewohnerinnen und Bewohner sowie mehrere Mitarbeitende haben sich mit dem Virus infiziert. Dies bestätigt Andre Rotzetter, Geschäftsführer des Vereins für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF), auf Anfrage der AZ. Rotzetter sagt:

«Bei den meisten Personen sind die Verläufe mild.»

Nur zwei Bewohner würden grippeartige Symptome aufweisen. Von der aktuellen Coronawelle betroffen sind damit gut ein Fünftel der Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums.

Maskenpflicht wieder eingeführt

Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen und der gleichzeitig einsetzenden Grippesaison hat der VAOF am Dienstag auch seine Schutzmassnahmen wieder verschärft. In beiden Häusern – neben Laufenburg betreibt der VAOF ein Alterszentrum in Frick – gilt seit Dienstag wieder für alle Angestellten sowie alle Besucherinnen und Besucher eine Maskenpflicht.

In Frick, wo es aktuell keine Coronafälle gibt, reicht eine Hygienemaske, in Laufenburg wird auf den Stationen, die von Coronafällen betroffen sind, eine FFP2-Maske verlangt. Auf den anderen Stationen wird eine Hygienemaske getragen.

Kein Ausschank mehr in der Cafeteria

Um die Fälle nicht weiter im Haus zu verschleppen, dürfen in der Cafeteria Laufenburg zudem keine Getränke und keine Esswaren konsumiert werden. Der Verkauf ist deshalb eingestellt. «Erlaubt bleibt, sich in der Cafeteria zu treffen – natürlich mit Maske», sagt Rotzetter. Die Cafeteria in Frick hingegen ist normal in Betrieb.

Nervös macht der Coronaausbruch die Verantwortlichen beim VAOF nicht. Rotzetter:

Andre Rotzetter, Geschäftsführer des VAOF. zvg

«Vor zwei Jahren hätte ein solch massiver Ausbruch alle in Panik versetzt.»

Dies auch, weil die Krankheit damals gerade bei älteren Menschen oft schwer verlief und Corona viele Todesopfer forderte. So starben Ende 2020 nach einem Coronagrossausbruch in den beiden VAOF-Alterszentren in Frick und Laufenburg fast ein Viertel der gut 200 Bewohnerinnen und Bewohner.

Heute gehöre der Umgang mit Corona «zum Alltagsgeschäft». Von vielen Ausbrüchen erfährt die Öffentlichkeit erst gar nicht – etwa von jenem im Alterszentrum Bruggbach in Frick im August. «Wir haben Corona heute gut im Griff», so Rotzetter.

Bewohner werden zum zweiten Mal geboostert

Verändert hat sich in den letzten Monaten auch die Einstellung der Menschen zum Coronavirus. Wurde es vor zwei Jahren als grosse Gefahr eingestuft, nehmen es heute viele Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Angestellte nicht mehr allzu ernst.

«Hier versuchen wir Gegensteuer zu geben, denn die Alterszentren bleiben ein sensitiver Bereich.»

Die beste Möglichkeit, sich zu schützen, sei nach wie vor die Impfung, ist Rotzetter überzeugt. Seit gut zwei Wochen wird in der Schweiz der neue bivalente Impfstoff verimpft, der sowohl bei der Delta- wie auch der Omikronvariante Schutz bietet. «Man kann zwar trotz Impfung an der Omikron-Variante erkranken, aber die Verläufe sind deutlich milder», sagt Rotzetter. Und das sei bei älteren Menschen wichtig.

Im Alterszentrum in Laufenburg werden Bewohnerinnen und Bewohner, die sich nicht infiziert haben, ab dieser Woche mit dem neuen Impfstoff zum zweiten Mal geboostert. In Frick wurde letzte Woche schon geimpft. Allerdings müssen Personen noch zuwarten, wenn sie im August mit dem alten Impfstoff zum zweiten Mal geboostert worden sind. Ein weiterer Booster ist noch nicht möglich, zwischen den Impfungen müssen mindestens vier Monate liegen.

Viele Personalausfälle in den nächsten Wochen erwartet

Kommt es dennoch zu Ausbrüchen, sei es zentral, dafür zu sorgen, dass die Infektionen nicht im ganzen Haus verschleppt würden, sagt Rotzetter. Dabei hilft dem VAOF das vor zwei Jahren eigens für Corona entwickelte Überwachungssystem. Eine Smartwatch zeichnet das Bewegungsprofil der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeitenden auf. Rotzetter:

«So kann die Heimleitung im Fall eines Coronaausbruchs schnell nachvollziehen, welche Stationen potenziell gefährdet sind.»

Rotzetter erwartet, dass sich die Situation in den nächsten Wochen weiter akzentuieren wird – weniger wegen der Coronafälle, die derzeit tendenziell eher wieder zurückgehen, als vielmehr wegen der gleichzeitig zunehmenden Erkältungs- und Grippefälle. «Omikron- und Grippevirus zusammen kann zu schwierigen Situationen in den Betrieben führen», ist Rotzetter überzeugt. Er meint damit insbesondere die Personalsituation.

«Die betrifft aber nicht nur die Gesundheitseinrichtungen, sondern alle Unternehmen.»

Im November und Dezember rechnet er in den Betrieben mit zahlreichen Ausfällen.

Der VAOF hat dafür vorgesorgt und bei der ersten Coronawelle vor bald drei Jahren seine Notfallplanung angepasst. «Kommt es beim Personal wie vor zwei Jahren zu vielen Ausfällen, fahren wir unser Notfallregime wieder hoch.» Für die Angestellten heisst dies im Extremfall: 12-Stunden-Schichten. «Natürlich versuchen wir, dies zu vermeiden.» Rotzetter ist auch optimistisch, dass dies gelingen kann.

Der Ausbruch in der Klostermatte hat für den VAOF nun noch eine weitere Konsequenz: Die Generalversammlung des Vereins von heute Donnerstag kann nicht wie geplant im Alterszentrum in Laufenburg stattfinden. Sie wird kurzfristig nach Frick verlegt.

