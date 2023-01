Volle Breitseite gegen das Laufenburger Floss

Laufenburg Volle Breitseite gegen das Floss: Behördliche Auflagen könnten das Millionen-Projekt am Rhein versenken «Laufenbummler» soll das neue Schiff von Marcus van Nijenhoff heissen und ab Mai zu Touren rund um Laufenburg ablegen. Während das Floss bereits im Bau ist, könnten jetzt behördliche Auflagen seinen Betrieb torpedieren. Auf beiden Seiten des Rheins gibt es eigentlich nur Bedenken gegen das Vorhaben. Wird der Skipper der Region jetzt den Rücken kehren? Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Auf dem Neckar in Deutschland ist schon ein vergleichbares Floss unterwegs. Das Laufenburger soll aber zwei Decks haben. Bild: Maks Richter

Markus van Nijenhoff hält mit seinem Frust nicht hinter dem Berg. Er sagt: «Wenn mich die Stadt Laufenburg partout nicht haben will, gehe ich eben woanders hin.»

Van Nijenhoff reagiert so, weil ihn dieser Tage ein behördliches Schreiben erreicht hat. Das Dokument hat 20 Seiten und ist vor allem von einem geprägt – von Bedenken: Bedenken gegen die Pläne van Nijenhoffs zum Betrieb eines neuen Fahrgastschiffes auf dem Rhein rund um Laufenburg. Unterstützung, Begeisterung, Willkommen – Fehlanzeige.

Mit zwei Decks versehen, mit Platz für 250 Passagierinnen und Passagiere, 28 Meter lang, mehr als acht Meter breit und elektrobetrieben – die Eckdaten des Flosses, das «Laufenbummler» heissen soll, lassen auf etwas Grosses und Neues schliessen.

Baukosten von rund 2,7 Millionen Franken

Van Nijenhoff will damit am Rhein Akzente setzen, sich ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen und geht mit Baukosten von rund 2,7 Millionen Franken auch finanziell voll auf Risiko. Er will mit dem «Laufenbummler» grössere Gesellschaften mit an Bord nehmen, setzt auf Events, Partys und Kulturanlässe auf dem Fluss.

Noch sitzt Marcus van Nijenhoff an Bord des «Löwen von Laufenburg», aber er plant, auf dem Rhein bei Laufenburg ein Floss zu betreiben. Bild: Reinhard Herbrig (20. Januar 2022)

All das scheint den Behörden vor Ort deutlich zu ambitioniert. «Die Stadt Laufenburg steht den Plänen von Kapitän Marcus Nijenhoff kritisch gegenüber», heisst es in der Stellungnahme des Stadtrates. Im Detail sieht dieser vor allem Probleme durch den vom Flossbetrieb ausgehenden Lärm. Der könnte «die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Werterhaltung ihrer Liegenschaften wesentlich mindern». Tiere würden gestört und Freizeitsportlerinnen und -sportler gefährdet.

Klar ist: Am bestehenden Anleger in Laufenburg könnte der «Laufenbummler» aufgrund seiner Grösse nicht an- und ablegen. Und einen neuen bauen will die Stadt auch nicht.

Laufenburg will keinen neuen Anleger bauen

Volle Breitseite gegen das Floss – und der Kanton Aargau legt noch einen drauf. Der Grösse wegen erachtet der das sichere Befahren der Rheinstrecke, vor allem im Bereich der alten Strassenbrücke in Laufenburg und dem nachfolgenden Laufen, als «gefährlich und nicht umsetzbar». Ob die Schleuse befahren werden könne, sei zudem fraglich.

Badisch-Laufenburg verlangt von van Nijenhoff ein Nutzungs- wie auch ein Stellplatzkonzept. Fragt: Wo soll die Masse an Fahrgästen parkieren, die der Laufenburger Kapitän anlocken will?

Van Nijenhoff sieht die vorgebrachten Bedenken weitgehend als haltlos, wertet sie als übertrieben oder sagt, sie zielten ins Leere, weil die beanstandeten Konzepte und Dokumente bereits vorlägen. Er sagt:

«Ich mache kein Remmidemmi auf dem Rhein, ich will nur meine Existenz sichern.»

Er verweist auf den besonders leisen Elektroantrieb des Flosses, darauf, dass die geplanten Partys und Events auf dem «Laufenbummler» unter Deck stattfänden und damit wenig lärmintensiv seien. Trotz seiner Ausmasse sei das Floss äusserst wendig. «Das kann ich auf der Stelle drehen», sagt er.

Bis am 10. Februar hat er Zeit für eine schriftliche Stellungnahme. Und die wird er, wie er betont, auch liefern. Dabei sei er schon jetzt dabei, den Transport des «Laufenbummlers» von der niederrheinischen Werft an den Einsatzort Hochrhein aufzugleisen. Aber ob es hier je zur Einwasserung des Flosses kommen wird, ist aktuell unklarer denn je.

Van Nijenhoff sagt, das Floss sei finanziert, im Bau und werde voraussichtlich im Mai/Juni ausgeliefert. Nur eben wohin? «Ich habe viele Möglichkeiten», sagt der Laufenburger Skipper. Und schiebt nach: «Ich bekomme die Schiffszulassung in jedem Fall, notfalls eben woanders.»

