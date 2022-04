Laufenburg: Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen GZF-Pflegeheim

Laufenburg «Um das Ein- und Auskleiden zu beschleunigen, wurden etliche Kleidungsstücke am Rücken aufgeschnitten» – Familie prangert Zustände in Pflegeheim an Zunächst glaubten sie an einen Glücksfall, als sie einen Pflegeplatz für ihre 91-jährige Mutter fanden, in einem Einzelzimmer mit Blick auf den Rhein. Der anfängliche Optimismus aber kippte rasch in Resignation – bis hin zum Wunsch der Mutter, bald sterben zu können. Nun prangert die Familie die Zustände in dem Pflegeheim in Laufenburg an. Dieses sucht das Gespräch. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Eine Familie erhebt Vorwürfe an die Adresse des Pflegeheims des Gesundheitszentrums Fricktal in Laufenburg. zvg

Die Vorwürfe, die Hans Wegelin jun. und Heinz Wegelin an die Adresse des Pflegeheims des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) in Laufenburg machen, sind happig: Die Pflege ihrer Mutter, die im letzten Jahr ins Heim eintrat, sei auf das Wesentliche beschränkt gewesen, schreiben sie in einem Leserbrief. Schöne Kleidungsstücke seien einfach aufgeschnitten worden, um das Ankleiden zu erleichtern, und die ganze Situation habe dazu geführt, dass ihre Mutter immer stärker den Wunsch gehabt habe, bald sterben zu können.

Der heute 92-jährigen Mutter geht es wieder gut – sie lebt nun in einer anderen Institution.

Doch der Reihe nach. Im letzten Jahr musste die Familie Wegelin etwas überraschend einen Pflegeplatz für die 91-jährige Mutter suchen. «Sie erlitt nach einem Sturz einen Oberschenkelbruch und wurde pflegebedürftig», schreiben die beiden Söhne.

Zunächst glaubten sie an einen Glücksfall

Frick war dabei erste Wahl, da die Mutter über 60 Jahre ihres Lebens in diesem Ort verbracht hatte. «Im dortigen Alterszentrum, wo unsere Mutter auch bereits auf die Warteliste eingetragen war, bestand jedoch auf Monate hinaus keine Aussicht auf einen Pflegeplatz.» Die Suche ging also weiter – und gestaltete sich schwierig. Anfragen bei sämtlichen Alters- und Pflegeheimen im Fricktal ergaben einen einzigen Treffer.

«Unmittelbar glaubten wir an einen Riesenglücksfall, indem wir im zum Teil in ein Pflegeheim umfunktionierten Spital im GZF Laufenburg ein sofort verfügbares Einzelzimmer mit Rheinblick fanden.» Umfunktioniert war, wie die Geschwister Wegelin später feststellten, lediglich die Bezeichnung der Abteilung:

«Denn weder die Atmosphäre noch die Abläufe waren von einem Spital zu unterscheiden.»

Diesen Eindruck vermittelten der Familie nicht nur «die steril und kalt eingerichteten Zimmer», sondern auch «die weisse Bekleidung aller Pflegekräfte sowie das hektische Treiben auf den Gängen».

Kleider aufgeschnitten, um Ankleiden zu erleichtern

Das Pflegepersonal nehmen die beiden dabei in Schutz: «Wohl war insbesondere der weibliche Teil der Pflegekräfte sehr lieb und einfühlsam gegenüber unserer Mutter und auch stets zur Stelle, wenn sie nach ihnen verlangte», schreiben sie. Der Zeitdruck, unter dem sie arbeiteten, sei jedoch sichtlich spürbar gewesen und so habe sich die Pflege auch nur auf das Wesentliche wie Toilettengang, waschen, anziehen, Essen hinstellen und Physiotherapie beschränkt. Doch es kommt noch schlimmer. Die Brüder Wegelin halten fest:

«Um während der Bettlägerigkeit das Ein- und Auskleiden zu beschleunigen, wurden etliche schöne Kleidungsstücke schlichtweg am Rücken aufgeschnitten.»

Auch soziale Kontakte habe ihre Mutter kaum gehabt, sie sei den ganzen Tag allein im Zimmer gelegen oder gesessen – bei offener Tür, damit das Personal beim Vorbeigehen schnell reinschauen konnte, ob alles in Ordnung sei.

Die Folge: Der anfängliche Optimismus der Mutter kippte in Resignation «bis hin zum Wunsch, bald sterben zu können». Bestärkt darin wurde sie durch Langeweile, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, regelmässiges Erbrechen und Kreislaufkollapse. «Mit verursacht wurden diese Probleme sicherlich auch durch immense Kommunikationsprobleme zwischen den ständig wechselnden Assistenzärztinnen, der Pflegeleitung und uns Angehörigen», heisst es im Leserbrief.

All diese Gründe, «zusammen mit der Vernachlässigung unter der unsere Mutter litt», verstärkten in ihr zunehmend den Wunsch, die Sterbehilfe von Exit in Anspruch zu nehmen. «Dies war für uns der Zeitpunkt, um nach einer anderen Lösung zu suchen.» Die Familie suchte einen neuen Pflegeplatz.

GZF wird Gespräch mit der Familie nachholen

Was die Familie Wegelin auch nicht versteht: Nach der Kündigung des Pflegeplatzes fragte nie jemand nach dem Grund – und niemand habe sich von der Mutter je verabschiedet. Die Brüder schreiben:

«Ein Schreiben an die Direktion in Rheinfelden wurde mit einem Gesprächsangebot mit der Pflegeleitung von Laufenburg abgetan.»

Eine erneute Stellungnahme, dass sie nur Sinn in einem Gespräch in Anwesenheit der Oberverantwortlichen sähen, da ihre Probleme inzwischen ja gelöst seien, blieb unbeantwortet.

Zu den einzelnen Vorwürfen im Leserbrief, den die AZ dem GZF vorgelegt hat, will dieses nicht Stellung nehmen. Miriam Crespo, Mediensprecherin des GZF, äussert sich lediglich zur Beschwerde, welche die Familie eingereicht hat. «In der Tat ist bei uns von der Familie Wegelin eine formelle Beschwerde eingegangen, deren Eingang wir bestätigt und deren Bearbeitung wir zeitnah in die Wege geleitet hatten», schreibt Crespo.

Aus unerklärlichen Gründen habe jedoch seit Ende Februar keine weitere Kontaktaufnahme mehr von Seiten des GZF stattgefunden, «was wir ausserordentlich bedauern». Dieser Fall entspricht laut Crespo «in keiner Weise unserem Standard zur Handhabung von Beschwerden, noch unserer Philosophie, wie wir mit kritischem Feedback umgehen möchten».

Miriam Crespo, Mediensprecherin des GZF. zvg

Man werde die Beschwerde intern «zeitnah und minutiös aufarbeiten» und entsprechende Massnahmen in die Wege leiten. Crespo schreibt:

«Die Familie Wegelin hat uns um ein persönliches Gespräch gebeten und es ist uns ein wichtiges Anliegen, dieses in den kommenden Wochen nachzuholen.»

Einen Tag später kann sie anfügen: «Wir freuen uns sehr, dass die Familie Wegelin dazu eingewilligt hat.»

Mutter Wegelin wohnt inzwischen im Freiamt. Aufgrund zahlreicher Empfehlungen entschlossen sie sich für eine Institution ganz in der Nähe des Wohnortes eines Sohnes. «Erst dann wurde uns vor Augen geführt, wie schön ein Pflegeheim eigentlich sein kann.» Die Mutter wohnt nun in einem «sehr geschmackvoll eingerichteten» Einzelzimmer mit Bad/WC und kleiner Terrasse. Von den Pflegerinnen, alle in Zivil gekleidet, wird sie derart liebevoll umsorgt und auch beschäftigt, «dass eine gegenseitige tiefe Zuwendung entstand».

Mutter hat drei Kilogramm zugenommen

Auch die Mahlzeiten nimmt ihre Mutter nicht mehr allein im Zimmer ein, sondern gemeinsam mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern in einem eigens dazu einladend eingerichteten Raum ein. Was die Söhne freut:

«So ist nicht nur der Appetit zurückgekehrt, sondern auch der Lebenswille und der Gedanke Exit ist in weite Ferne gerückt.»

Nach Absetzung und Anpassung mehrerer Medikamente sind auch Erbrechen sowie Kreislaufkollapse kein Thema mehr «und unsere Mutter legt inzwischen bald stolze drei Kilos mehr auf die Waage».

Am Ostermontag feierte die Familie auf Einladung des Pflegeheimes im eigenen Restaurant den 92. Geburtstag zusammen mit Mutter Wegelin. «Dazu durfte sie gar ihr Lieblingsmenu auswählen.»

