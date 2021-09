SVP Laufenburg greift Stadtrats-Trio frontal an

Laufenburg SVP greift Stadträte frontal an – diese kontern: «Wir sind keine Feierabend-Politiker» Laufenburg kommt vor den Gesamterneuerungswahlen nicht zur Ruhe. Nun ist es die SVP Ortspartei, die mit einem Leserbrief für Aufregung sorgt. Sie wirft dem amtierenden Ammann Herbert Weiss und Christian Rüede, Vizeammann-Kandidat, vor, das persönliche über das Gemeinwohl zu stellen. Diese lassen die Kritik allerdings nicht auf sich sitzen. Thomas Wehrli 03.09.2021, 05.00 Uhr

Die Idylle trügt: In der Laufenburger Politik knarrt es derzeit gewaltig.

Nadine Böni (7. Juni 2019)

Es ist dicke Post, die Thomas Stäuble im Namen der SVP Ortspartei Laufenburg am Donnerstag in die Redaktionen flattern lässt. In einem Leserbrief wirft die Partei «dem Trio» im Stadtrat – gemeint sind Stadtammann Herbert Weiss sowie die Gemeinderäte Regina Erhard und Christian Rüede – vor, dass es im Gremium zusammenspannt und «das persönliche Wohl vor das Gemeindewohl» setzt. Bemängelt wird auch die Vorbereitung bei einigen Geschäften der letzten Gemeindeversammlung.