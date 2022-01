Der neue Sulzer Dorfladen geht in den Endspurt

Der Countdown für den neuen Dorfladen läuft: Ende Januar steht die Eröffnung an

Endspurt für das neue Dorfzentrum in Sulz: Das Datum für die Eröffnung rückt näher. Die Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Läuft alles nach Plan, haben die Sulzer in zwei Wochen eine neue Anlaufstelle, um ihre Einkäufe zu tätigen und ihre Postgeschäfte zu erledigen. Der Anbau der Raiffeisenbank Regio Laufenburg wird aber erst in ein paar Monaten soweit sein.