Laufenburg: Eine Stiftung kauft das Binkert-Areal

Laufenburg Stiftung kauft das geschichtsträchtige Areal Binkert: Wo einst gedruckt wurde, soll bald gewohnt werden Das Gewerbeareal an der Baslerstrasse 15 in Laufenburg hat bald einen neuen Besitzer: Auf den 1. Januar übernimmt die Basler Stiftung Abendrot Grundstück und Gebäude von der Familie Binkert. Sie plant, die geschichtsträchtigen Gebäude teilweise zu erhalten und möchte ein Angebot für Wohnen und Arbeiten schaffen. Nadine Böni 10.12.2021, 05.00 Uhr

Das Gewerbeareal an der Baslerstrasse 15 in Laufenburg blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. 1887 entstand hier die Shedhalle mit dem klassischen Sägezahndach als Teil einer Textilmanufaktur. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Kopfbau erstellt und zur gleichen Zeit wohl auch das Garagengebäude im Südteil des Areals.

In den 1960er-Jahren wurde das Textilgewerbe am Standort dann abgelöst: Das Areal gelangte in den Besitz der Familie Binkert, die hier über Generationen und Jahrzehnte eine Druckerei betrieb. Nun kommt ein weiteres, neues Kapitel in der Geschichte des Areals hinzu. Wie aus einer Mitteilung der Basler Stiftung Abendrot hervorgeht, hat sie das Areal gekauft. Die Verträge sind unterschrieben, der Verkauf wird auf den

1. Januar rechtskräftig.

Nutzung mit Wohnraum geplant

Die 1984 gegründete Pensionskasse hat sich eine nachhaltige Anlagestrategie auf die Fahne geschrieben. Zu ihrem Portfolio gehören Umnutzungen ausgedienter Industriebauten. So hat sie zuletzt etwa die ehemalige Kleiderfabrik Frey in Wangen bei Olten in Wohn- und Arbeitsräume umgenutzt. Ähnliches ist auch in Laufenburg geplant – wobei Projektleiter Benjamin Sander betont, dass die Planungen ganz am Anfang stünden. Aber:

«Vordergründiges Ziel ist es, die bestehende Struktur so weit möglich zu erhalten.»

Dies einerseits aus Überlegungen zur Nachhaltigkeit, aber auch, um die Geschichte des Areals zu würdigen. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Familie Binkert der Stiftung den Zuschlag erteilt hat. «Wir hatten mehrere Angebote», sagt Bernhard Binkert. «Das Konzept der Stiftung hat uns dabei am meisten überzeugt.»

Die Shedhalle und deren Bauweise etwa – die Metallstreben sind versplintet und verschraubt statt geschweisst – habe ihn persönlich «immer fasziniert», so Binkert und fügt an:

«Solch geschichtsträchtigen Gebäude sind wichtig für die Identifikation der Bevölkerung mit Laufenburg. Es ist schön, dass sie zumindest zum Teil erhalten bleiben.»

Zum Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Binkert aber fügt an, dass man «nicht an den Höchstbietenden» verkauft habe.

Zeitplan noch offen

Die Gebäude an der Baslerstrasse werden heute teilweise als Lager und von Handwerksbetrieben genutzt, stehen aber grösstenteils leer. Binkerts hatten 2016 ihre Druckerei und einige Monate später auch ihren Verlag verkauft. Wann und wie es nun mit der Umnutzung vorwärtsgeht, ist dabei noch offen, wie Benjamin Sander sagt.

Die Denkmalpflege ist derzeit daran, die Shedhalle und den Kopfbau zu inventarisieren. Eine Rolle spielt auch die laufende Revision der Bau- und Nutzungsordnung in Laufenburg und des Nutzungsplanes für das Bahnhofsgebiet, wobei das Areal «bereits heute das Potenzial einer ergänzenden Bebauung» biete, so Sander. «Ziel ist, einen offenen, lebendigen Ort zu schaffen, der Teil des alltäglichen Lebens ist und wo kreative, neue Arbeits- und Lebensentwürfe Platz finden.»