Laufenburg: Der Adventszauber sorgte für weihnachtliche Stimmung

Der grosse, grenzüberschreitende Weihnachtsmarkt in Laufenburg konnte aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Stattdessen sorgte an den Adventsfreitagen der «Laufenburger Adventszauber» für weihnachtliche Stimmung im Städtchen. Und die kurzfristig auf die Beine gestellte Alternative kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an.

Andrea Worthmann 21.12.2021, 05.00 Uhr