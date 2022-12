Kurt Obrist Ehrenpräsidentschaft des Aargauischen Musilkverbands

Laufenburg Standing Ovations für Kurt Obrist: Sulzer wird Ehrenpräsident des Aargauischen Musikverbandes Nach 16 Jahren ehrenamtlicher Arbeit im kantonalen Zusammenschluss der Blasmusiker, darunter neun Jahre an der Spitze, wurde Obrist bei der 136. Delegiertenversammlung in Sulz feierlich und unter Würdigung seiner Verdienste verabschiedet. Mit Giuseppe Di Simone folgt ihm sein bisheriger Vize nach. Ludwig Dünner 07.12.2022, 05.00 Uhr

Kurt Obrist (rechts) wird die Ehrenpräsidentschaft verliehen. Giuseppe Di Simone gratulierte. zvg

237 Delegierte von 133 Verbandsvereinen sowie rund 50 Ehrengäste versammelten sich am vergangenen Samstag zur 136. Delegiertenversammlung des Aargauischen Musikverbandes in der Mehrzweckhalle in Sulz. Nach der musikalischen Eröffnung durch die Stadtmusik Laufenburg begrüsste Verbandspräsident Kurt Obrist die Anwesenden zu seiner letzten Delegiertenversammlung in seiner Funktion als Präsident.