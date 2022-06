Laufenburg will drei Millionen in neue Heizung investieren

Laufenburg Stadtrat will bei Schulhaus auf erneuerbare Energie setzen – und fordert einen Millionenkredit für ein neues Heizsystem An der «Gmeind» der Stadt stehen sechs Kredite mit einem Volumen von rund sechs Millionen Franken auf der Traktandenliste. Alleine drei Millionen hiervon fallen auf ein Projekt beim Schulhaus Blauen: den Ersatz der alten Öl- durch eine Holzschnitzelheizung samt diverser Modernisierungen. Dennis Kalt 11.06.2022, 05.00 Uhr

Die Ölheizung des Schulhaus Blauen hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und soll ersetzt werden. Walter Christen

Es geht um viel Geld an der Gemeindeversammlung von Laufenburg. So entscheidet der Souverän am Donnerstag, 23. Juni in der Stadthalle über sechs Kredite mit einem Gesamtvolumen von rund sechs Millionen Franken.