FDP Laufenburg ist erleichtert über Entlastung beim Strompreis

Laufenburg «Stadtrat kann den Kopf aus der Schlinge ziehen»: Die FDP ist erleichtert über die Entlastung beim Strompreis Der Strompreis in Laufenburg steigt nun doch nicht um 160 Prozent. Die Stadt erlässt den Einwohnerinnen und Einwohnern die Netznutzungsentgelte. Möglich machen es gute Verhandlungen mit dem Stromlieferanten. Bei der FDP, die dies schon früh gefordert hatte, ist man erleichtert – formuliert aber auch Erwartungen an den Stadtrat. Thomas Wehrli 22.11.2022, 05.00 Uhr

Der Strompreis geht in Laufenburg weniger in die Höhe als befürchtet. Gaetan Bally / Keystone

Gut Ding will Weile haben – das galt an der Gemeindeversammlung in Laufenburg gleich doppelt. Zum einen dauerte die Versammlung satte 5,5 Stunden, was für die Diskussionsfreude und das Sitzleder der 252 anwesenden Laufenburgerinnen und Laufenburger spricht.