Laufenburg Stadt erteilt «Panta Rhei»-Plänen eine Abfuhr: Wo ist Platz für Erwin Rehmanns berühmte Skulptur? Sie ist 15 Meter lang, besteht aus mehreren Chromstahlplatten und ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause: die Skulptur «Panta Rhei» des Laufenburger Bildhauers Erwin Rehmann. Nun hat die Stadt eine Bewilligung für einen Standort direkt an der Hauptstrasse abgelehnt. Die Suche beginnt damit wieder von vorne. Nadine Böni 10.02.2022, 05.00 Uhr

Die Verantwortlichen des Rehmann-Museums suchen einen geeigneten Platz für die «Panta Rhei», hier noch an ihrem alten Standort in Zürich.. Tyrone Richards (30. November 2020)

«Panta Rhei» ist altgriechisch und bedeutet: «Alles fliesst». Geht es aber um die gleichnamige Skulptur des Laufenburger Bildhauers Erwin Rehmann, so ist einiges ins Stocken geraten.

Die rund 15 Meter lange Faltwand aus einzeln gestalteten, gegossenen und geschliffenen Chromstahlplatten stand bis im vergangenen Herbst vor dem Bürogebäude der Allreal-Gruppe in Zürich. Weil dieses umgebaut wird, musste die Skulptur weichen – und sollte eigentlich in Laufenburg, der Heimat ihres 2020 verstorbenen Erschaffers, ein neues Zuhause finden.

Nur: Die Skulptur wurde in Zürich zwar abgebaut und abtransportiert, ist bis heute aber nicht in Laufenburg angekommen. Stattdessen steht sie in einem Zwischenlager in Glattbrugg (ZH).

Panta Rhei. Die Skulptur von Erwin Rehmann wurde abgebaut und verladen – und steht jetzt in einem Zwischenlager. Zvg

Grund ist eine fehlende Bewilligung. Stadt und Kanton genehmigten zwar eine bis September befristete Platzierung auf dem neuen Begegnungsraum an der Laufenburger Hauptstrasse. Die Verantwortlichen des Rehmann-Museums aber wünschten sich eine permanente Platzierung am Standort. Auch, weil die Kosten für den Aufbau der Skulptur nur für wenige Monate unverhältnismässig wären, erklärt Stiftungspräsident Rudolf Lüscher.

Stadt lehnt Gesuch ab

Das allerdings wurde nun vom Stadtrat aus «planungstechnischen Gründen» abgelehnt, wie Ivan Brigante, Stadtschreiber II, sagt. Auch von Seiten des Kantons habe es Bedenken gegeben, ob eine permanente Platzierung einer derart grossen Skulptur in unmittelbarer Nähe zur Kantonsstrasse bewilligungsfähig wäre. Wobei Brigante betont:

«Der Stadtrat ist nach wie vor offen für eine vorübergehende Platzierung oder eine permanente Platzierung an einem anderen Standort.»

Ersteres ist für die Verantwortlichen des Museums aus Kostengründen jedoch keine Option. Im museumseigenen Skulpturengarten ist ausserdem kein Platz für die Skulptur. Sie ist schliesslich nicht nur 15 Meter lang, sondern auch über drei Meter hoch und 7,5 Tonnen schwer.

«Wir sind bei der Standortsuche also zurück auf Feld eins», sagt Lüscher und fügt an: «Für uns ist es eine grosse Enttäuschung, dass es mit dem Standort an der Hauptstrasse nicht geklappt hat.»

Ziel bleibt ein zugänglicher Standort

Ziel bleibe es, dass die «Panta Rhei» an einem öffentlichen oder zumindest halböffentlichem Ort der Bevölkerung zugänglich gemacht werden könne, sagt Lüscher. So habe es sich auch Erwin Rehmann gewünscht. Der Künstler habe eine starke emotionale Bindung zur Skulptur gehabt.

Rudolf Lüscher, Stiftungspräsident. Marc Fischer (18. Juni 2014)

Mit ihm wurde vor seinem Tod noch besprochen, dass die Skulptur in Zürich abgebaut wird – und auch, dass sie an einem allfälligen neuen Standort aus Kostengründen womöglich ohne Brunnenanlage aufgebaut wird. «Klar, ‹Panta Rhei› ist als Brunnenfigur konzipiert», sagt Lüscher. Er fügt aber an:

«Erwin Rehmann war vor allem wichtig, dass die Skulptur im öffentlichen Raum präsent bleibt. Das hatte für ihn oberste Priorität.»

Rudolf Lüscher hofft nun, dass in den kommenden Wochen irgendwo eine Tür aufgeht und ein Standort für die «Panta Rhei» gefunden wird. Das kann in Laufenburg sein, muss aber nicht. Die Verantwortlichen des Rehmann-Museums können sich die Skulptur auch andernorts im Fricktal, in der Schweiz oder gar im nahen Ausland vorstellen.

Möglichen Interessenten würde man auch Hand bieten bei allenfalls nötigen Abklärungen, sagt Lüscher. Ein Park in der Nähe eines Gewässers – das wäre eine Option, die den Verantwortlichen gut passen würde. Hauptsache, es findet sich eine Lösung – Hauptsache, es fliesst wieder mit der «Panta Rhei».